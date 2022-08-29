Украинская блоггерша и ведущая Леся Никитюк приехала на Сумщину. Она посетила город Ахтырку, что неоднократно подвергалось разрушениям из-за российских оккупантов.

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Леся Никитюк приехала в Ахтырку

Вероятно, телеведущая прибыла в Сумскую область ради съемок. Кроме того, она встретилась с поклонниками, среди которых были дети. Леся показала, что уехала домой не с пустыми руками, а с милыми подарками от поклонников.

Дети подарили любимице сладости и трогательные послания, в которых писали, что очень хотят сняться в шоу вместе с Никитюк.

Леся Никитюк в Ахтырке / Фото с инстаграм-сториз

Возможно, Леся Никитюк как раз начала съемки своего ранее развлекательного проекта Le Маршрутки. Звезда признавалась, что хочет снять 3 сезон программы, начав с Киева и окончив в Ялте.

Напомним, что сам автобус, по которому Леся ездила по городам, теперь расстрелян, поэтому неизвестно, придется ли блогерше заменить транспорт.

Отметим, что недавно Леся Никитюк выпустила коллаборацию с Jerry Heil и Emdivity. Звезды презентовали трек "Душевно, по-домашнему", которым потролили россиян, слезно бежавших из оккупированного Крыма после первого "хлопка".