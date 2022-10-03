Украинская телеведущая Леся Никитюк встретилась с журналистом и блоггером Владимиром Золкиным. Он берет интервью у российских пленных оккупантов.

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Леся Никитюк с Владимиром Золкиным

Телеведущая опубликовала совместные фото с активистом, сделанные в "Ле Маршрутке". Леся призналась, что поражена воздержанием Золкина.

Уверена, вы знаете Владимира. Скажу от себя, я очень удивлена его стальной выдержкой, его спокойствием, уравновешенностью, толерантностью. Потому что, общаясь с этой… нечистью, и чтобы, ни разу не материться, не разозлиться, не впи***чить, это действительно надо иметь железные нервы!

– поделилась Леся Никитюк.



Леся Никитюк и Владимир Золкин / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк и Владимир Золкин / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Совместные фото Леси Никитюк и Владимира Золкина удивили сеть. Ведущая также поинтересовалась у фанатов, что они спросили бы оккупантов, будь на месте журналиста. Подписчики ответили:

"У всех один вопрос "чего приперлись?"";

"А что их спрашивать? Меж глаз пулю и все";

"Не спрашивала бы ничего, пытала, и убивала бы каждую сволочь";

"Как им спится и как они могут жить после того, что здесь делают? А еще лучше спросить у их женщин, как им ложиться в постель с убийцей и насильником детей";

"Я бы их не спрашивала, а убивала на месте";

"Вопросов было бы много, но есть ли смысл их спрашивать";

"Когда они пойдут не нас убивать, а своего царька сбрасывать?"

Заметим, Владимир Золкин провел уже более 300 интервью с пленными. Журналист рассказывал 24 каналу о том, что спрашивает у оккупантов общие данные, а также обязательно спрашивает – "Украина – суверенное государство?".



"Далее в разговоре я задаю следующий вопрос: "Ты оккупант?". И многие из них отказываются признавать, что он оккупант. Они просто не понимают даже формулировки слова "оккупант". Мне приходится открывать словарь на русском языке и объяснять им, что это ".