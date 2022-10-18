Россия пытается сделать эту зиму сложной для украинцев. Террористы наносят удары, стремятся запугать. Однако они никак не могут понять, что украинский народ может вынести эти трудности, но никогда не потерпит неволи.

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Как Леся Никитюк подготовилась к зиме

Поскольку удары по критической инфраструктуре, перебои с электроэнергией и отоплением возможны зимой, украинцы уже готовятся к вероятной холодной зиме. Телеведущая Леся Никитюк большую часть времени проводит с родными в Хмельницком. Там вместе с родителями живет в частном доме. Блоггерша показала поклонникам, как ее семья приготовилась к холоду.

В инстаграм-сторис Никитюк показала, что уже запаслась дровами, купила настольную газовую плиту с баллоном. Дома у звезды есть камин, который в случае чрезвычайной ситуации будет альтернативным отоплением. Также Леся уже приобрела теплое пуховое одеяло. Единственное, что осталось купить – генератор.

Леся Никитюк подготовилась к зиме / Скриншоты инстаграм-сторис блоггерки

Отметим, утром 18 октября на всей территории Украины, кроме АР Крым, объявили воздушную тревогу. Во многих городах слышали сильнейшие взрывы. Враг атаковал ракетами объекты критической инфраструктуры. В частности, в Киеве возможны перебои с электроэнергией и водой, а Житомир вообще остался без воды и света. На местах прилетов работают все соответствующие службы.