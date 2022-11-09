В этом году День письменности особенный для каждого из нас. Украинский язык во время войны стал символом несокрушимости и свободы. Миллионы украинцев, которые всю жизнь говорили по-русски, которую нам постоянно навязывали, перешли на украинский язык.

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9 ноября сеть усеяна поздравлениями с Днем письменности и языка, ведь этот праздник в который раз объединяет всех, кто искренне любит свою страну. Как приветствуют известные люди – узнайте дальше.

Юрий Горбунов

"С Днем украинского языка и письменности! Наш язык один из самых красивых и мелодичных в мире! Украинцы веками защищают свое духовное сокровище, свою ДНК, свою идентификацию! Ведь это наш щит, наш духовный форпост, наша защита! И сколько бы враг не пытался уничтожить нас, ему это никогда не удастся! Потому что украинцы знают цену себе и своей культуре! Разговаривайте на украинском, думайте на украинском! Слава великому украинскому языку и культуре! Слава Украине!"

ROXOLANA

"С Днем украинской письменности и языка. В этот день предлагаю вспомнить ваше любимое слово на украинском. В последнее время мне очень нравится слово "мжичка". О нем я узнала лишь несколько лет назад, мне рассказал о нем папа. который переходит в туман. На самом деле это такая холодная, может, иногда и не очень приятная погода, но когда называешь ее "мжичка", она сразу ассоциируется с чем-то забавным, а на душе становится немного теплее. Очень люблю это слово". Евгений Клопотенко