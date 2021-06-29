Leopolis Jazz Fest объявил даты фестиваля на 2022 год

В понедельник, 28 июня, отгремел пятый день музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021. Сразу после закрытия юбилейного мероприятия организаторы объявили даты проведения фестиваля на 2022 год.

Проведение Leopolis Jazz Fest 2021 в условиях пандемии коронавируса стало настоящим вызовом как для основателей мероприятия, так и для Львова. Однако организаторам удалось устроить настоящий праздник джаза и ошеломить всех гостей музыкального фестиваля. Разговоры о мероприятии этого года еще не утихли, а команда Leopolis Jazz Fest уже готовит следующий фестиваль.

К теме Leopolis Jazz Fest 2021: феерическое закрытие юбилейного фестиваля и Джамала на сцене

Так, Leopolis Jazz Fest 2022 состоится ровно через год – с 24 по 28 июня 2022-го.

Уже начинаем готовить следующий фестиваль. Уверены, что время пролетит невероятно быстро, и мы снова услышим со сцены: "Начинаем одиннадцатый Leopolis Jazz Fest,

– говорится на официальной странице в фейсбуке.

Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

​Интересно Осадчая, Горбунов и KAZKA: звезды на фестивале Leopolis Jazz Fest 2021

Каким был Leopolis Jazz Fest 2021