Ранее Дмитрий Шуров признавался, что мечтает сыграть дазовый концерт. И эта мечта осуществилась на главной сцене одного из самых известных джазовых фестивалей в мире.
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Музыканта часто можно было встретить на Leopolis Jazz Fest среди гостей. Теперь он вместе с группой Pianoбой стал частичкой истории фестиваля, ведь присоединился к числу артистов, которые выходили на сцену имени Эдди Рознера.
Дмитрий Шуров считает выступление на Leopolis Jazz Fest значительным достижением в своей творческой карьере. В одном из интервью он признавался, что этот концерт является обескураживающим для него и команды. Несмотря на волнения музыкантам удалось объединиться с людьми, которые были в зале, окунуть их в уникальную джазовую атмосферу.
Вместе с Дмитрием Шуровым на сцену вышли:
- контрабасист Николай Кистенев;
- гитарист Сергей Грызлов;
- барабанщик Гриша Олейник;
- органистка и вокалистка Оля Шурова;
- вокалистка Оля Чернышева;
- вокалистка Таня Ульянова;
- на трубе и флюгельхорне играл Дмитрий Криштал;
- баритон и тенор саксофон – Григорий Паршин;
- тенор, альт саксофон, флейта – Николай Рышков;
- на тромбоне играл март Гаврись;
- на перкуссии играл Андрей Чайка.
Коллектив показал себя в совершенно новом амплуа и точно смог покорить сердца гостей фестиваля, приехавших из разных городов Украины и мира.
Изюминкой концерта Pianoбой стала звездная гостья – Джамала. Публика была в восторге от такого сюрприза, который приготовил Дмитрий Шуров.
Каким было легендарное выступление украинского коллектива на Leopolis Jazz Fest – смотрите дальше!
Концерт Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн
На сцене имени Эдди Рознера в 2021 году также выступали:
- израильский трубач Итамар Борохов, пианист и композитор из Гаваны Гарольд Лопес-Нусса;
- датская пианистка Катрин Виндфельд, британский певец SEAL;
- шведский джазовый пианист и композитор Ян Лундгрен, американский трубач и композитор Крис Ботти;
- израильский контрабасист Авишай Коэна, американский саксофонист Камаси Вашингтон;
- всемирно известный оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis.