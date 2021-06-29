Ранее Дмитрий Шуров признавался, что мечтает сыграть дазовый концерт. И эта мечта осуществилась на главной сцене одного из самых известных джазовых фестивалей в мире.

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Музыканта часто можно было встретить на Leopolis Jazz Fest среди гостей. Теперь он вместе с группой Pianoбой стал частичкой истории фестиваля, ведь присоединился к числу артистов, которые выходили на сцену имени Эдди Рознера.

Дмитрий Шуров считает выступление на Leopolis Jazz Fest значительным достижением в своей творческой карьере. В одном из интервью он признавался, что этот концерт является обескураживающим для него и команды. Несмотря на волнения музыкантам удалось объединиться с людьми, которые были в зале, окунуть их в уникальную джазовую атмосферу.

Вместе с Дмитрием Шуровым на сцену вышли:

контрабасист Николай Кистенев;

гитарист Сергей Грызлов;

барабанщик Гриша Олейник;

органистка и вокалистка Оля Шурова;

вокалистка Оля Чернышева;

вокалистка Таня Ульянова;

на трубе и флюгельхорне играл Дмитрий Криштал;

баритон и тенор саксофон – Григорий Паршин;

тенор, альт саксофон, флейта – Николай Рышков;

на тромбоне играл март Гаврись;

на перкуссии играл Андрей Чайка.

Коллектив показал себя в совершенно новом амплуа и точно смог покорить сердца гостей фестиваля, приехавших из разных городов Украины и мира.

Изюминкой концерта Pianoбой стала звездная гостья – Джамала. Публика была в восторге от такого сюрприза, который приготовил Дмитрий Шуров.

Каким было легендарное выступление украинского коллектива на Leopolis Jazz Fest – смотрите дальше!

Концерт Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: смотрите видео 24 канала онлайн

На сцене имени Эдди Рознера в 2021 году также выступали: