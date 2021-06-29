Отгремел X фестиваль Leopolis Jazz Fest. В этом году его очень ждали, ведь из-за пандемии коронавируса было неизвестно, состоится ли он и удастся ли приехать всем приглашенным музыкантам. Но Львову в очередной раз пришлось доказать, что это город джаза. А гости фестиваля благодаря массовому тестированию на коронавирус могли наслаждаться выступлениями без защитных масок на лицах.

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В день закрытия фестиваля послушать джазовые импровизации собралось немало желающих. Днем львовяне и гости города отправлялись в центр, где слушали бесплатные концерты, а вечером в партере и пикниковых зонах нетерпеливо ждали начала выступлений на главной сцене имени Эдди Рознера. Специально ко Дню Конституции все три сцены открывали украинские музыканты.

Сцена во дворе дворца Потоцких

Концерты последнего дня фестиваля начал украинский коллектив Jive Review. Публика не ожидала, что выступление будет настолько мощным и драйвовым. Музыканты зажгли невероятной энергией и обеспечили позитивным настроем на весь день. Было горячо!

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Саксофонист Timo Vollbrecht, который является руководителем коллектива Fly Magic, органично соединил джаз с элементами пост-рока и инди-музыки. Музыкант использовал экспериментальные и традиционные формы музыкальных произведений, чем и покорил сердца публики. Необычные композиции приобрели особый шарм еще и благодаря команде саксофониста:

гитаристу Keisuke Matsuno;

клавишнику Elias Stemeser;

барабанщику Sebastian Merk.

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Сцена на площади Рынок

Выступление коллектива INSO-Lviv растопило сердца гостей Leopolis Jazz Fest. Этот оркестр уже является традиционным участником фестиваля:

в 2016 году открыл фестиваль с пианистом Вадимом Неселовским на площади Рынок;

в 2017 году представил программы с Авишаи Коэном на сцене имени Эдди Рознера;

а в 2018 году выступил с Lars Danielsson Group.

В 2021 году к музыкантам присоединилась украинская джазовая певица Тамара Лукашева. От ее пения и игры оркестра в зрителей были мурашки по коже. На площади Рынок звучали произведения одесского композитора и пианиста Юрия Кузнецова. Также Тамара Лукашева исполнила собственные композиторы. Все они были написаны в разное время. Дирижировал – Виталий Протасов. Браво!

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А завершило концерты X фестиваля Leopolis Jazz Fest на площади Рынок шведское трио MusicMusicMusic – выдающиеся джазовые музыканты. В Швеции их назвали одним из самых ярких коллективов, которые появились на джазовой сцене за последние годы.

Шведы поразили слушателей экспериментами. Трио исполнило классические джазовые композиции и авторские произведения пианиста коллектива Fabian Kallerdahl. Вместе с ним для публики выступали басист Josef Kallerdahl и барабанщик Michael Edlund.

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Сцена имени Эдди Рознера

Согласно традиции Leopolis Jazz Fest вечер Дня Конституции открывает топовая украинская группа. В этом году фестиваль посетил Ріаnобой.

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Дмитрий Шуров рассказывал, что наконец осуществилась его мечта – стать джазменом и заиграть на таком фестивале. Он вместе с 12-ю смелыми музыкантами специально для Leopolis Jazz Fest создал программу Jazz Live.

Начало вечера было очень душевным и трогательным. Артист порадовал авторскими хитами и неповторимой классикой.



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Также Дмитрий Шуров подготовил сюрприз для зрителей. На сцену вместе с ним вышла непревзойденная Джамала. Она приехала во Львов специально для того, чтобы выступить на Leopolis Jazz Fest. Публика была в восторге!



Джамала и Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Завершающим на фестивале стал невероятный концерт Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis.

Джаз-оркестр Линкольн-центра – это биг-бэнд из 15 виртуозных музыкантов во главе с Уинтоном Марсалисом, который является художественным директором всемирно известного Jazz at Lincoln Center, базирующегося в Нью-Йорке. Коллектив каждый сезон проводит тысячи концертов и образовательных мероприятий.

Уинтон Марсалис – виртуозный американский трубач и композитор, один из самых известных представителей музыкальной династии Марсалисов. С 1982 года музыкант написал более 60 джазовых композиций и классических записей. За вклад в джазовую индустрию Уинтону удалось получить 9 премий Грэмми! Он стал первым джазовым музыкантом, получившим престижную Пулитцеровскую премию в области музыки за ораторию Blood on the Fields.

Оркестр заставил публику неистовствовать! Драйв и мастерство растопили зрительские сердца! Гости из Соединенных Штатов Америки стали ярким завершением Leopolis Jazz Fest 2021.



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала



Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала



Wynton Marsalis на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала

Накануне концерта Уинтон Марсалис провел мастер-класс во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

Он собрал аншлаг, немало студентов стремились получить советы от звезды мирового масштаба. Музыкант указал присутствующим на определенные моменты в исполнении, чтобы музыка звучала искуснее. Также отметил, что не обязательно играть только по нотам, самое важное – чувствовать музыку.

Не надо громко, слишком интенсивно. Шутите между собой. Больше страсти,

– сказал Уинтон Марсалис.

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Концерты Leopolis Jazz Fest 2021