Проведение Leopolis Jazz Fest 2021 в условиях пандемии коронавируса стало настоящим вызовом как для основателей мероприятия, так и для Львова. Однако организаторам удалось устроить настоящий праздник джаза и ошеломить всех гостей музыкального фестиваля. Разговоры о мероприятии этого года еще не утихли, а команда Leopolis Jazz Fest уже готовит следующий фестиваль.
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Так, Leopolis Jazz Fest 2022 состоится ровно через год – с 24 по 28 июня 2022-го.
Уже начинаем готовить следующий фестиваль. Уверены, что время пролетит невероятно быстро, и мы снова услышим со сцены: "Начинаем одиннадцатый Leopolis Jazz Fest,
– говорится на официальной странице в фейсбуке.
Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля
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Каким был Leopolis Jazz Fest 2021
- Юбилейный джазовый фестиваль начался с торжественного открытия с участием городского головы Львова Андрея Садового, министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и хедлайнеров нынешнего мероприятия.
- Первый день Leopolis Jazz Fest 2021 запомнился феерическими выступлениями на трех сценах.
- Самый ожидаемый хедлайнер музыкального фестиваля SEAL ошеломил публику второго дня.
- Третий день Leopolis Jazz Fest 2021 запомнился потрясающими концертами зарубежных музыкантов, послушать которых приехали украинские звезды. Среди них супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
- На четвертый день на главной сцене выступил Камаси Вашингтон – ведущий джазовый артист современности.
- На закрытии фестиваля зажигали украинская группа Pianoбой в дуэте с Джамалой и джаз-оркестр Линкольн-центра.