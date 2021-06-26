Украинские звезды не обошли вниманием самый масштабный джазовый фестиваль страны. Манит приехать на Leopolis Jazz Fest 2021 то, что это первое событие с начала пандемии коронавируса, на котором можно находиться без защитных масок, так как все посетители и персонал фестиваля проходят тестирование на COVID-19.

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Звезды на втором дне Leopolis Jazz Fest 2021

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Знаменитая чета прилетела во Львов во время мощного ливня и грозы, которые пронеслись накануне концертов Leopolis Jazz Fest 2021. Влюбленные опубликовали селфи с самолета и признались, что из-за погодных условий самолетом бросало как бабочкой. Однако после всех испытаний Юрий и Екатерина все-таки попали к главной сцене фестиваля.

Беременная Осадчая не только наслаждалась джазовой музыкой, но и работала. Она сняла несколько сюжетов для программы "Светская жизнь". В частности пообщалась с самым ожидаемым хедлайнером фестиваля, обладателем четырех Грэмми – SEAL.



Катя Осадчая на Leopolis Jazz Fest 2021 / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей



Катя Осадчая на Leopolis Jazz Fest 2021 / Скриншот инстаграм-сториз Кати Осадчей

Юрий Горбунов получал удовольствие от концерта и делился с подписчиками в инстаграме самыми яркими моментами из выступления SEAL.

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KAZKA

Группа KAZKA тоже приехала на концерты джазового фестиваля. Коллектив в инстаграм-сториз распространял короткие видео с выступления SEAL, а солистка Александра Зарицкая еще успела пообщаться с ведущей Катей Осадчей.



Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Фото 24 канала

Наталка Карпа

Украинская певица с удовольствием побывала на втором дне джазового фестиваля. В инстаграм-сториз Наталья отмечала, что территория обустроена очень атмосферно и красиво. Конечно, артистка не оставила без внимания концерт хедлайнера SEAL.

"Это любовь", – коротко подписала исполнительница короткий ролик.



Наталка Карпа на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Наталки Карпы

Евгений Ковтуненко

Участник реалити-шоу "Холостячка", юрист и блогер Евгений Ковтуненко впервые побывал на джазовом фестивале. В личном блоге он признался, что неожиданно для него самого ему очень понравился джаз.

Фестиваль, от которого я в восторге! Похоже, я люблю джаз! Всегда смотрю на живые группы с восторгом. Но эти музыканты меня просто покорили!

– подписал Евгений короткий ролик.



Евгений Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Евгения Ковтуненкао

Татьяна Литвинова

Телеведущая и кулинар была на открытии юбилейного фестиваля и не смогла пропустить второй день и выступление невероятного SEAL. Впечатлениями она делилась в инстаграм-сториз.



Татьяна Литвинова на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Татьяны Литвиновой