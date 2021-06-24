Фестиваль станет первым концертным событием с иностранными звездами, которое пройдет в Украине с начала пандемии. Гостей Leopolis Jazz Fest 2021 будут ждать непревзойденные выступления, которые будут проходить на трех сценах. Благодаря массовому тестированию на фестивале во время концертов можно будет находиться без масок. С 24 по 28 июня посетители фестиваля могут наслаждаться выступлениями иностранных музыкантов.

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Открытие Leopolis Jazz Fest 2021

На пресс-конференции по случаю открытия фестиваля всех присутствующих приветствовал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, когда появилась возможность провести фестиваль, то было принято решение, что джаз обязательно в этом году будет звучать в городе. Мэр добавил, что огромная команда работала над созданием фестиваля, чтобы он все-таки состоялся и был безопасным для гостей.

Для Львова джаз – это как кислород. Наслаждайтесь прекрасной музыкой, общайтесь с друзьями, которых вы давно не видели. И помните, пока есть джаз – до тех пор есть Львов, пока есть Львов – до тех пор есть джаз,

– сказал Андрей Садовый.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также приехал на торжественное открытие юбилейного Leopolis Jazz Fest. Он поблагодарил команду, которая добросовестно работала над организацией фестиваля с соблюдением карантинных норм. Министр призвал в эти дни не только наслаждаться прекрасной музыкой, но и приобщаться к интересным содержательным разговорам.



Александр Ткаченко и Андрей Садовый на пресс-конференции Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Среди представителей фестиваля на пресс-конференции присутствовали исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская и арт-директор Алексей Коган. Мужчина поделился, что год пандемии положительно повлиял на него и команду фестиваля.

В нашей работе ничего не изменилось. В 2020 году мы отменили фестиваль, однако активно работали, чтобы провести его в этом году. У команды Leopolis Jazz Fest есть правило: если после окончания фестиваля на следующий день мы не начали готовиться к следующему фестивалю, то опаздываем ровно на 1 сутки,

– рассказал Алексей Коган.

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Музыканты фестиваля

На пресс-конференции присутствовали и хедлайнеры фестиваля. В частности с журналистами пообщался британский певец, обладатель четырех Грэмми, звезда мирового масштаба – SEAL. Он известен своим неповторимым хриплым баритоном и классическим написанием песен. SEAL преуспел во многих музыкальных жанрах. Его мягкий тембр, звучащий в хитах Crazy и Kiss from A Rose, быстро закрепил за ним статус уважаемого певца. SEAL продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.

Певец выйдет на сцену Leopolis Jazz Fest имени Эдди Рознера в пятницу, 25 июня, в 21:00.



SEAL на пресс-конференции Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

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Открытие Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Обратите внимание! В этом году организаторы в целях безопасности изменили правила посещения пикниковых зон Leopolis Jazz Fest 2021. Для того, чтобы просматривать концерты со сцены имени Эдди Рознера, необходимо купить билеты на сайте и пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.