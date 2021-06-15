Ксения Мишина рассказала о сложном периоде в отношениях с Эллертом

Участница первого сезона шоу "Холостяка" Ксения Мишина пообщалась с поклонниками на личные темы. Она подтвердила, что в их отношениях с Александром Эллертом был сложный период. Актриса даже разочаровывалась в избраннике, однако считает это нормальным.
В апреле ширились слухи о разрыве пары, за красивой историей любви которой наблюдали на шоу "Холостячка". Ксения Мишина и Александр Эллерт до сих пор не признаются, расходились ли на самом деле, однако, судя по словам звезды, тогда в их отношениях был сложный период.
К теме Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями
Актриса утвердительно ответила на вопрос поклонников: "Был ли сложный период в отношениях с Сашей?"
Конечно, у нас непростой путь. Мы оба многому учимся,
– заявила Ксения Мишина.
На вопрос поклонников, разочаровывалась ли она когда-нибудь в Александре Эллерте, актриса не ответила прямо, однако дала понять, что сомнения все же были. "Разочарование и очарование – это нормально. Это чувства и эмоции", – написала Ксения Мишина.
Похоже, сейчас "Холостячка" уверена в своем избраннике, ведь задумывается над общими детьми. Она мечтает о дочках-близняшках, а муж – о сыновьях-близнецах.
Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото из инстаграма актрисы
Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото из инстаграма актрисы
Слухи о разрыве Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- В апреле пользователи инстаграма заговорили о разрыве отношений Мишиной и Эллерта. Сначала юмориста не заметили на фото празднования дня рождения сына актрисы Платона. Впоследствии она удалила все совместные публикации, оставив лишь два рекламных сообщения, и отписалась от страницы избранника в инстаграме.
- На фоне предположений Ксения Мишина высказалась об изменениях ради любви, что лишь подогрело слухи о расставании.
- Незадолго после этого "Холостячка" и Александр Эллерт распространили интересные сообщения с черно-белыми фото, которые, возможно, адресовали друг другу. Ксения Мишина дополнила собственный кадр суждениями о секрете спокойствия и гармонии, а комик – мыслями о том, есть ли у бога жена.
- Лишь через несколько недель пара ответила на слухи о разрыве отношений и подтвердила, что до сих пор вместе. Эллерт показывал, как кормит актрису икрой и называет "любимой".