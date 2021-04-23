Ксения Мишина спровоцировала разговоры о разрыве с Эллертом, удалив все совместные фото и отписавшись от его страницы. Теперь она поделилась своими мыслями о любви. Подписчики отмечают, что новое сообщение адресовано именно Александру.

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Ксения Мишина о переменах ради любви

Актриса в своей публикации назвала каждого человека отдельным миром. А в целом таких миров более 7 миллиардов.

Абсолютно разных, уникальных, сложных, удивительных миров! Несмотря на все различия, их объединяет одно – желание любви и счастья. И все устроено так, что иногда этим мирам невероятно трудно взаимодействовать,

– написала Мишина.

"Миры встречаются случайно, вероятно, по расписанию Творца. И как бы мир не считал неправильным, сломанным и несовершенным другой мир, внутри он все равно чувствует притяжения, тем заветным желанием любви.

И цель – научиться мирить миры! Такая сложная, но в то же время интересная задача. И помириться миры могут только, начав с себя, расширяя себя и принимая чужое "несовершенство" и уникальность. Именно тогда приходит понимание, что тот мир в своем мире прав и у него такое мироустройство", – поделилась Ксения.

Мишина подчеркнула, что самое ценное то, что через некоторое время каждый мир начинает меняться. Потому что так задумано Творцом миров. Поскольку миру нужен мир – человеку нужен человек. И лишь так появляется настоящая любовь.

В комментариях поклонники актрисы отмечают, что такое сообщение адресовано только одному человеку – Эллерту.