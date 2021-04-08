После появления в сериале "Крепостная" Ксения Мишина стала безумно популярной и узнаваемой, что сказалось на ее гонорарах. До этого актриса жила в затруднительном финансовом положении и не могла позволить себе квартиру в столице. В свое время она жила в ободранном доме за городом.

После выздоровления от коронавируса Ксения Мишина вернулась к съемкам. Правда, главной героиней нового кинопроекта стала она сама. Один из украинских телеканалов снимает автобиографический фильм о первой "холостячке" и победительнице "Танцев со звездами".

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В своем инстаграме звезда уже анонсировала, что вместе со съемочной группой ездит по разным локациями своего прошлого и делится личными моментами, которые с ними связаны. На днях она сняла видео на территории старого ободранного дома за городом. Ксения Мишина шокировала поклонников, признавшись, что когда-то этот дом был ее домом.

Нам удалось попасть на территорию дома, в котором я раньше жила. Несмотря на то, что житуха тогда была нелегкой и несладкой, я почувствовала действительно приятные воспоминания,

– поделилась актриса.

Она получила невероятный спектр приятных эмоций даже несмотря на то, что ее жизнь в этом доме была тяжелой. Побывав в месте из своего прошлого, звезда "Крепостной" осознала: "Все, что ни делается, делается только для тебя, и приближает тебя к собственному счастью. Ты должен это принимать и наслаждаться этой жизнью".

Ксения Мишина не стала рассказывать, в какой период своей жизни жила в этом доме. Напомним, она переехала в Киев из Севастополя и поступила на актерский факультет университета имени Карпенко-Карого. Настоящую популярность актриса получила после 10 лет жизни в столице, и, похоже, долгое время не могла позволить себе дорогие апартаменты. Сейчас "Холостячка" живет в роскоши: