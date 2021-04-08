Після появи в серіалі "Кріпосна" Ксенія Мішина стала шалено популярною і впізнаваною, що позначилося на її гонорарах. До того акторка жила в скрутному фінансовому становищі й не могла дозволити собі квартиру в столиці. Свого часу вона мешкала в обдертому будинку за містом.

Після одужання від коронавірусу Ксенія Мішина повернулася до зйомок. Щоправда, головною героїнею нового кінопроєкту стала вона сама. Один з українських телеканалів знімає автобіографічний фільм про першу "Холостячку" та переможницю "Танців з зірками".

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У своєму інстаграмі зірка вже анонсувала, що разом зі знімальною групою їздить різними локаціями свого минулого і ділиться особистими моментами, які з ними пов'язані. Днями вона зняла відео на території старого обдертого будинку за містом. Ксенія Мішина шокувала прихильників, зізнавшись, що колись цей дім був її оселею.

Нам вдалося потрапити на територію будинку, в якому я раніше жила. Попри те, що житуха тоді була нелегкою і несолодкою, я відчула дійсно найприємніші спогади,

– поділилася актриса.

Вона отримала неймовірний спектр приємних емоцій навіть попри те, що її життя в цьому будинку було важким. Побувавши в місці зі свого минулого, зірка "Кріпосної" усвідомила: "Все, що не робиться, робиться тільки для тебе, і наближає тебе до власного щастя. Ти маєш це приймати і насолоджуватися цим життям".

Ксенія Мішина не стала розповідати, в який період свого життя мешкала в цьому домі. Нагадаємо, вона переїхала до Києва з Севастополя та вступила на акторський факультет університету імені Карпенка-Карого. Справжню популярність актриса здобула після 10 років життя в столиці, й, схоже, довгий час не могла дозволити собі дорогі апартаменти. Зараз "Холостячка" живе в розкоші: