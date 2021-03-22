Даже локдаун не помешал "Холостячке" Ксении Мишиной ярко провести уикенд с любимым Александром Эллертом и детьми. Вместе они пообедали под открытым небом на одной из центральных улиц столицы и отправились на Киевское море, захватив новым семейным фото.

С 20 марта в Киеве ввели новый локдаун. Поскольку все учреждения и торгово-развлекательные центры закрыты, звездная пара "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт отправились с детьми на прогулку по центру столицы и на Киевское водохранилище.

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Как Ксения Мишина проводит локдаун с Эллертом и детьми

Уикенд влюбленные провели с детьми – сыном актрисы Платоном и дочерью юмориста Элей. После совместного завтрака Александр Эллерт увез любимую и детей в центр столицы, где они насладились азиатской кухней просто на улице. Вместо столика в ресторане был багажник автомобиля.

"Локдаун такая штука, что дети едят на улице. Но на самом деле очень классно – крутая прохладная погода и уличная еда. Кайф", – поделился в инстаграм-сторис избранник Мишиной.

После обеда семья уехала на Киевское море. Благодаря локдауну они увидели невероятные пейзажи и весело провели время за городом. Александр Эллерт сделал смешное совместное селфи на память, сфотографировавшись с любимой и детьми сверху. Меньше чем за сутки пост оценили более 50 тысячами лайков.

"Вкрутили лампочку на весну", – с юмором написал Эллерт.



Ксения Мишина с Александром Эллертом и детьми / Instagram / @ellert_a

Добавим, недавно Ксения Мишина рассказала, что часто ссорится с Александром Эллертом о том, кто повезет ее сына Платона в школу, а кто будет спать дольше на 10 минут. К слову, мальчик радостно воспринял переезд Эллерта в их квартиру, сейчас у них прекрасные отношения.