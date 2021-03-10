Последнюю неделю "Холостячка" Ксения Мишина провела в Хорватии. С возвращением в Украину и минувшим Международным женским днем ее поздравил любимый Александр Эллерт. Он вручил актрисе цветы и забрал из аэропорта на роскошном лимузине.

После завершения съемок украинского сериала о работниках скорой помощи Ксения Мишина прошла кастинг на одну из главных ролей в международном проекте. Актриса пока не рассекречивает ни деталей новой работы, ни подробностей о своей героине. Известно лишь, что звезда сыграет женщину, которая говорит на двух языках – английском и хорватском. Поэтому чтобы овладеть последним она провела неделю в Хорватии, где изучала язык и занималась с коучем.

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В среду, 10 марта, Ксения Мишина прилетела в Украину утренним рейсом. В аэропорту ее встретил победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, с которым актриса живет уже несколько месяцев. Юморист вручил любимой роскошный букет белых тюльпанов и нежно-розовых роз и феерический сюрприз. Просто в аэропорт мужчина заказал белый лимузин.

Звезда была откровенно шокирована, ведь рассчитывала, что попадет домой на такси. Сначала она лишилась дара речи, а потом сняла поклонникам видео дорогого автомобиля. Актриса пошутила, что это презент не только на 8 Марта, но и на день рождения и следующий Новый год.

Серьезно? Дурилка ты моя. Такси из аэропорта. Это мой подарок на 8 Марта, чтобы вы понимали. Смотрите, как меня встречает мой любимый,

– поделилась эмоциями Ксения Мишина.

Добавим, что участники шоу "Холостячка" не скрывают свои чувства после завершения проекта. Они показывают, как отдыхают в Доминикане с детьми и публично признаются друг другу в любви.