На днях Ксения Мишина с Александром Эллертом и сыном отправилась на отдых в Одессу. Они остановились в 5-звездочном отеле на берегу моря. С 9-летним Платоном актриса порелаксировала в джакузи.

Источник: инстаграм Ксении Мишиной

Для отдыха главная героиня "Холостячки" выбрала леопардовый купальник, в котором ранее появлялась в кадре во время съемок реалити-шоу.

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Ксения Мишина с сыном Платоном в Одессе

Если в первый совместный отпуск Ксения Мишина и Александр Эллерт отправились только вдвоем и активно провели время в Буковеле, то в Одессу поехали с сыном актрисы Платоном. Мальчик хорошо ладит с избранником матери, поэтому вместе они весело проводят время даже в отеле на берегу моря.

Один из пасмурных дней семья повела в джакузи в спа-комплексе. Для релакса с видом на море Ксения Мишина выбрала обольстительный леопардовый купальник без бретелек, в котором появилась на свидании с Андреем Рыбаком в Карпатах. Длинные волосы она собрала в высокий пучок и сняла косметику. Если актриса наслаждалась моментом и расслаблялась, то непоседливый 9-летний сын звезды нырял и развлекался в джакузи.

С Платоном героиня "Холостячки" сфотографировалась в комплексе с панорамными окнами. Она обнимала ребенка и нежно целовала, а в подписи к милым фото призналась: "На днях мой сын влюбился в Одессу".

Ксения Мишина с сыном Платоном в Одессе / Фото Instagram / @misha.k.ua

Ксения Мишина с сыном Платоном в Одессе / Фото Instagram / @misha.k.ua