Ксения Мишина озадачила образом невесты: неожиданные фото в фате

Главная героиня 1 сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина озадачила образом невесты. Фолловерам она продемонстрировала look в розовом платье и фате. Однако, звезда не женится в реальной жизни.

После завершения съемок шоу "Україна має талант" Ксения Мишина вернулась к актерству. Она снимается в новом фильме или сериале. Какую роль получила "Холостячка" – неизвестно, однако ее образ в фате всколыхнул сеть.

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Так, Ксения Мишина примерила приталенное ярко-розовое платье с обнаженными плечами, которое соединила с черными ботфортами на каблуках. Возможно, этот образ певицы остался бы "одним из", если бы не белая фата с розовым бантом.

Невеста готова,

– подписала актриса одно из фото.

Внимательны фоловеры быстро поняли, что это лишь сценический образ Ксении Мишиной. Тогда как другие предположили, что "Холостячка" женится на якобы экс-возлюбленном Александре Эллерте.



Ксения Мишина в образе невесты / Фото из инстаграма актрисы



Ксения Мишина в образе невесты / Фото из инстаграма актрисы

Отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта: главное

16 июля Ксения Мишина сообщила о разрыве с Эллертом, с которым встречалась более полугода и планировала общих детей.

18 августа, Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений – опубликовал ролик, смонтированный из совместных фото и видео. В подписи актер назвал актрису "любимая", а объяснять фанам хоть что-то – отказался.

Через неделю экс-возлюбленных застукали в аэропорту, когда звезда якобы только с сыном улетала на Кипр.

Впоследствии Ксения Мишина и Александр Эллерт засветились на свадьбе друзей – Дмитрия Совы и Даши Легейды. На праздновании актриса поймала букет невесты.

В свежем интервью славе Демину Эллерт неоднозначно прокомментировал отношения с Мишиной. Он заявил, что "скупает цветы во всех цветочных магазинах".