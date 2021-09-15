После завершения съемок шоу "Україна має талант" Ксения Мишина вернулась к актерству. Она снимается в новом фильме или сериале. Какую роль получила "Холостячка" – неизвестно, однако ее образ в фате всколыхнул сеть.

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Так, Ксения Мишина примерила приталенное ярко-розовое платье с обнаженными плечами, которое соединила с черными ботфортами на каблуках. Возможно, этот образ певицы остался бы "одним из", если бы не белая фата с розовым бантом.

Невеста готова,

– подписала актриса одно из фото.

Внимательны фоловеры быстро поняли, что это лишь сценический образ Ксении Мишиной. Тогда как другие предположили, что "Холостячка" женится на якобы экс-возлюбленном Александре Эллерте.



Ксения Мишина в образе невесты / Фото из инстаграма актрисы



Ксения Мишина в образе невесты / Фото из инстаграма актрисы

К слову, на съемочной площадке Ксения Мишина засветилась с участником "Танцев со звездами" Артуром Логаем. По словам актрисы, в ленте он играет хорошего полицейского.

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