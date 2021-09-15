Після завершення зйомок шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина повернулась до акторства. Вона знімається у новому фільми чи серіалі. Яку роль отримала "Холостячка" – невідомо, однак її образ у фаті сколихнув мережу.

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Так, Ксенія Мішина приміряла приталену яскраво-рожеву сукню з оголеними плечима, яку поєднала з чорними ботфортами на підборах. Можливо, цей образ співачки залишився б "одним із", якби не біла фата з рожевим бантом.

Наречена готова,

– підписала акторка одне з фото.

Уважні фоловери швидко збагнули, що це лише сценічний образ Ксенії Мішиної. Тоді як інші припустили, що "Холостячка" одружується з нібито екскоханим Олександром Еллертом.

Ксенія Мішина в образі нареченої / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина в образі нареченої / Фото з інстаграму акторки

До слова, на знімальному майданчику Ксенія Мішина засвітилась з учасником "Танців з зірками" Артуром Логаєм. За словами акторки, у стрічці він грає хорошого поліціянта.

Стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта: головне