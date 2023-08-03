Еще в начале июня Остапчук и его девушка Екатерина занялись обустройством дома. Тогда бывшая жена шоумена резко отреагировала и пожалела, что не заключила брачное соглашение.

К теме Молчать не буду, – Кристина Горняк резко обратилась к Остапчуку, который обустраивает их дом

Горняк имеет новые отношения

В соцсетях блоггерша впервые призналась, что действительно имеет отношения. Однако Кристина решила пока не раскрывать имя своего возлюбленного.

"Имя пока подержу в секрете. Как буду готова – поделюсь", – написала она.



Кристина Горняк ответила на вопрос об отношениях / Скриншот по инстаграмме

Раньше она рассказывала, что имеет нового поклонника и заявила, что начинает влюбляться. Похоже, что мужчина из Австрии, ведь именно там сейчас живет Кристина Горняк.

Горняк рассказала о доме

У блоггерши поинтересовались, как она относится к тому, что ведущий Владимир Остапчук продолжает делать ремонт в доме, который они приобрели вместе.

На это Кристина ответила, что они до сих пор ни о чем не договорились.

Я пока не поднимаю эту тему. Скажу только, что на переговоры экс-супруг не идет и не придерживается договоренностей… Дальше время покажет, буду с вами делиться,

– сказала Горняк.



Кристина Горняк рассказала о доме с Остапчуком / Скриншот

Напомним, что Владимир Остапчук утвердительно ответил на вопрос, планирует ли жить с Екатериной Полтавской в этом доме. Кристина тогда заметила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит ей.

К слову, расположен дом в селе Вишенки Бориспольского района в коттеджном городке "Золоче Прованс".