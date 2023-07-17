Шоумен Владимир Остапчук в инстаграм-сториз опубликовал объявление, которое ищет лайндшафтного дизайнера. Сегодня он снова показал дом – там ведущий вспоминал, какая плитка где должна ложиться.
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Кристина Горняк обратилась к экс-мужчине
Бывшая жена Владимира Остапчука, в ответ на эти кадры, поделилась, что ищет контакты семейных адвокатов. "Очень хочу жить в своем доме в "Золоче прованс", а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, что мою комнату оформят не так, как я люблю", – в шутку написала Кристина. Она резко обратилась к эксу и намекнула на суд.
Видит Бог, я хотела тихо, по-мировому, даже готова была отойти от равенства частиц. Хотя все крутили мне в виске, что нет, так не должно быть… Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться. Но в одностороннем порядке не получается, поэтому курс на "Золоче прованс",
– написала Горняк.
Нотариус добавила, что уже смолчала на определенную тему, но не будет сдерживаться, если попытаются обмануть ее. Она напомнила, что много ресурсов вложила в их общий дом. Поэтому может подсказать, "где что должно быть в нашем общем домике" и куда класть плитку, которую сама выбирала.
"Я предлагаю мировое решение, потому что суд – это грязь и негатив. Я понимаю, что пока я хочу по закону, честно, как и договаривались, кто-то хочет все себе. Но я слово сдерживаю обычно и говорила, что если у меня будут воровать мое, я молчать не буду. Как молчала на другую тему…".
Кристина Горняк об общем доме / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, еще в начале июня Владимир Остапчук и его девушка занялись обустройством дома "Золоче Прованс". Уже тогда его бывшая жена резко отреагировала и пожалела, что не заключила с шоуменом брачный договор.
- Впоследствии Остапчук утвердительно ответил на вопрос, планирует ли жить с Екатериной в этом доме. Кристина тогда заметила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество.