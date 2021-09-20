О покупке дома Остапчук и жена сообщили 20 сентября, в начале новой недели. Звезды опубликовали в сети красноречивые фото, где целуют друг друга на фоне только что построенных стен и фундамента дома. Также пара уже смогла прогуляться внутри двухэтажного здания и осмотреть оттуда окружающие пейзажи.
К слову Шутит, что жена моряка, – Владимир Остапчук о семейной жизни с Кристиной Горняк
Вероятно, дом они купили за Киевом, где много частного сектора. Возможно, недалеко от родителей Кристины, которые также живут за пределами столицы в частном доме с большим двором.
У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость. В Остапчука будет свое семейное гнездышко, юху,
– написал Остапчук.
Владимир Остапчук купил дом / Фото с инстаграма ведущего
Дом Остапчука и Кристины / Фото с инстаграма ведущего
"Мы строим дом!!! Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнездышко Я счастлива!!!" – поделилась эмоциями счастливая жена Остапчука.
Отметим, что в дом, вероятно, "вложился" только Владимир, ведь Кристина неоднократно в сториз рассказывала, что у них в семье принято, что мужчина покупает жилье, а женщина в нем живет и обустраивает уют.
Кто еще из звезд приобрел дом за Киевом
- Недавно в новый загородный дом переехала чета Даши Квитковой и Никиты Добрынина. По словам блогерши, ремонт обошелся им в кругленькую сумму, за которую они могли приобрести две квартиры в центре Киева.
- Также элитный земельный участок приобрела Джамала неподалеку домов Монатика, Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, Елены Шоптенко, Анастасии Приходько.
- В июле 2021 года также приобрела свой дом солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.