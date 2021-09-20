О покупке дома Остапчук и жена сообщили 20 сентября, в начале новой недели. Звезды опубликовали в сети красноречивые фото, где целуют друг друга на фоне только что построенных стен и фундамента дома. Также пара уже смогла прогуляться внутри двухэтажного здания и осмотреть оттуда окружающие пейзажи.

К слову Шутит, что жена моряка, – Владимир Остапчук о семейной жизни с Кристиной Горняк

Вероятно, дом они купили за Киевом, где много частного сектора. Возможно, недалеко от родителей Кристины, которые также живут за пределами столицы в частном доме с большим двором.

У нас будет дом. Да, такая долгожданная для нас новость. В Остапчука будет свое семейное гнездышко, юху,

– написал Остапчук.



Владимир Остапчук купил дом / Фото с инстаграма ведущего



Дом Остапчука и Кристины / Фото с инстаграма ведущего

"Мы строим дом!!! Я не верю своим глазам, но совсем скоро мы заедем в наше семейное гнездышко Я счастлива!!!" – поделилась эмоциями счастливая жена Остапчука.

Отметим, что в дом, вероятно, "вложился" только Владимир, ведь Кристина неоднократно в сториз рассказывала, что у них в семье принято, что мужчина покупает жилье, а женщина в нем живет и обустраивает уют.

Кто еще из звезд приобрел дом за Киевом