Еще в мае этого года Кристина Горняк призналась, что имеет нового поклонника. Тогда она заявила, что начинает влюбляться.

Интересно Будем жить вместе, – реакция Горняк на то, что Остапчук обустраивает их дом с новой любимой

Кристина Горняк намекнула, что живет с бойфрендом

Теперь блоггерша поделилась курьезным инцидентом с любимым. Поэтому поклонники предположили, что пара уже живет вместе.

Так, в Инстаграм-сторис Горняк сообщила, что решила проявить заботу к бойфренду. Идея заключалась в том, что погладить "его" футболку. Однако из-за "плохого утюга" он испортил один из них – краска от надписи перешла на белую ткань.

Когда осталась одна и хотела сделать приятное ему, как говорится, проявить заботу. Хотела как лучше, но это не я, это плохой утюг, честное слово... А стыдно мне,

– написала Кристина.



Горняк рассказала о курьезном инциденте / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Бывшая Остапчука начала переживать из-за того, как мужчина отреагирует на испорченную одежду. Судя по принту, футболка от бренда Louis Vuitton, которая может стоить немалых денег. "Убьет" или нет?" – в шутку поинтересовалась у подписчиков Горняк.

Впоследствии Кристина Горняк показала отдых с любимым в Венгрии. Пара вместе прогулялась по территории Центра Кайзервассера и покаталась на сапах.

"Спасаемся от жары... Ну очень жарко в Вене, поэтому передвинулись поближе к воде", – написала она.



Кристина Горняк на отдыхе с любимым / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Кстати, недавно бывшая жена Владимира Остапчука впервые призналась, когда именно она рассталась с ведущим и рассказала, как переживает расставание.

И пока Кристина Горняк окончательно не отважилась на новые отношения, ее бывший Владимир Остапчук уже несколько месяцев находится в отношениях с журналисткой Екатериной Полтавской.