Ще на початку червня Остапчук та його дівчина Катерина зайнялися облаштуванням будинку. Тоді колишня дружина шоумена різко відреагувала й пошкодувала, що не уклала шлюбну угоду.

До теми Мовчати не буду, – Христина Горняк різко звернулась до Остапчука, який облаштовує їхній дім

Горняк має нові стосунки

У соцмережах блогерка вперше зізналася, що справді має стосунки. Проте Христина вирішила поки не розкривати ім’я свого коханого.

"Ім'я поки потримаю в секреті. Як буду готова – поділюсь", – написала вона.



Христина Горняк відповіла на питання про стосунки / Скриншот з інстаграму

Раніше вона розповідала, що має нового залицяльника та заявила, що починає закохуватися. Схоже, що чоловік з Австрії, адже саме там зараз живе Христина Горняк.

Горняк розповіла про будинок

У блогерки поцікавилися, як вона ставиться до того, що ведучий Володимир Остапчук продовжує робити ремонт у будинку, який вони придбали разом.

На це Христина відповіла, що вони досі ні про що не домовилися.

Я поки що не піднімаю цю тему. Скажу тільки, що на перемовини екс-чоловік не йде та не притримується домовленостей… Далі час покаже, буду з вами ділитися,

– сказала Горняк.



Христина Горняк розповіла про будинок з Остапчуком / Скриншот

Нагадаємо, що Володимир Остапчук ствердно відповів на запитання, чи планує жити з Катериною Полтавською у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить їй.

До слова, розташований будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс".