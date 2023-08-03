Ще на початку червня Остапчук та його дівчина Катерина зайнялися облаштуванням будинку. Тоді колишня дружина шоумена різко відреагувала й пошкодувала, що не уклала шлюбну угоду.
До теми Мовчати не буду, – Христина Горняк різко звернулась до Остапчука, який облаштовує їхній дім
Горняк має нові стосунки
У соцмережах блогерка вперше зізналася, що справді має стосунки. Проте Христина вирішила поки не розкривати ім’я свого коханого.
"Ім'я поки потримаю в секреті. Як буду готова – поділюсь", – написала вона.
Христина Горняк відповіла на питання про стосунки / Скриншот з інстаграму
Раніше вона розповідала, що має нового залицяльника та заявила, що починає закохуватися. Схоже, що чоловік з Австрії, адже саме там зараз живе Христина Горняк.
Горняк розповіла про будинок
У блогерки поцікавилися, як вона ставиться до того, що ведучий Володимир Остапчук продовжує робити ремонт у будинку, який вони придбали разом.
На це Христина відповіла, що вони досі ні про що не домовилися.
Я поки що не піднімаю цю тему. Скажу тільки, що на перемовини екс-чоловік не йде та не притримується домовленостей… Далі час покаже, буду з вами ділитися,
– сказала Горняк.
Христина Горняк розповіла про будинок з Остапчуком / Скриншот
Нагадаємо, що Володимир Остапчук ствердно відповів на запитання, чи планує жити з Катериною Полтавською у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить їй.
До слова, розташований будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс".