На днях Владимир Остапчук и его девушка Екатерина Полтавская посетили дом, который шоумен приобрел шоуменом с бывшей женой. Они показали, как сейчас выглядит дом.
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Остапчук с любимой обустраивают дом
На своих страницах телеведущий и продюсер поделились кадрами дома в коттеджном городке "Золоче Прованс". Похоже, пара планирует постелить газон и обсуждает, как будет выглядеть дом в будущем.
"Инспектирую", – написал Владимир Остапчук.
Остапчук с любимой обустраивают дом / Фото с инстаграм-сториз
"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна – у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", – процитировала шутливую беседу Полтавская.
Остапчук с любимой обустраивают дом / Фото с инстаграм-сториз
Кристина Горняк отреагировала
Как оказалось, нотариус не знала о визите экс-мужа в их общий дом. Она пошутила, что если Остапчук хочет жить в доме с девушкой, то дом будет для них всех общим.
Интересно узнать из СМИ, что дом, который мы строили в браке и до сих пор не решили по нему, уже перестраивают и планируют там жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество, приобретенное нами в законном браке, является нашим общим имуществом бывших супругов!
– отреагировала Кристина.
Кристина Горняк об общем доме / Фото с инстаграм-сториз
Горняк намекнула, что сожалеет, что не заключила брачный договор с Владимиром Остапчуком.
"Не повторяйте моих ошибок, заключайте брачные договоры. Потому что все фиксировать, никогда не будет проигрышным вариантом. Я не против, чтобы в нашем доме жила новая семья Владимира, на здоровье, но я хотела бы, чтобы этот вопрос решали с совладельцем дома, то есть со мной, а не узнавать это из СМИ".
Кристина Горняк об общем доме / Фото с инстаграм-сториз