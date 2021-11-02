В костюме вакцины: Кэти Перри удивила актуальным образом на Хэллоуин

Американская певица Кэти Перри, в отличие от других звезд, выбрала символический и очень актуальный костюм в Хэллоуин. Пока другие примеряли образы сексуальных героинь фильмов, она не постеснялась надеть забавный костюм шприца с вакциной.

37-летняя певица Кэти Перри устроила фотосессию с Орландом Блумом, который в свою очередь надел костюм врача – на нем был голубой медицинский костюм, шапочка, белый халат, а также защитная маска и стетоскоп.

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Кэти Перри и Орландо Блум в костюмах вакцины и врача / Фото из инстаграма певицы

Образ Кэти Перри к Хеллоуину

Американская звезда, на которую подписано почти 140 миллионов пользователей инстаграма, своим парным образом с мужем призвала всех беречь себя и вакцинироваться. Ее костюм в форме большого шприца с иглой порадовал многих фанатов, как похваливших ее за позицию, так и раскритиковавших.



Кэти Перри и Орландо Блум призвали всех вакцинироваться / Фото из инстаграма певицы

"Берегите себя, друзья", – подписала снимки Кэти, в то время как Орландо в своем инстаграме уместно пошутил: "Я вакцинировал девушку, и мне это понравилось".

Какие звезды еще призывают вакцинироваться

Прима-балерина Екатерина Кухар призвала украинцев вакцинироваться в эксклюзивном видео для 24 канала. Она попросила не пренебрегать собственным здоровьем и самочувствием родных.



К поощрению вакцинации присоединился продюсер и ведущий Игорь Кондратюк. Мужчина показал собственное фото из больницы под кислородной маской, которое он сделал еще весной, когда был больным.



Одними из тех, кто часто подчеркивает необходимость вакцинации, являются Майли Сайрус, Дженнифер Энистон, Шэрон Стоун.