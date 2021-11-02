37-летняя певица Кэти Перри устроила фотосессию с Орландом Блумом, который в свою очередь надел костюм врача – на нем был голубой медицинский костюм, шапочка, белый халат, а также защитная маска и стетоскоп.

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Кэти Перри и Орландо Блум в костюмах вакцины и врача / Фото из инстаграма певицы

Образ Кэти Перри к Хеллоуину

Американская звезда, на которую подписано почти 140 миллионов пользователей инстаграма, своим парным образом с мужем призвала всех беречь себя и вакцинироваться. Ее костюм в форме большого шприца с иглой порадовал многих фанатов, как похваливших ее за позицию, так и раскритиковавших.



Кэти Перри и Орландо Блум призвали всех вакцинироваться / Фото из инстаграма певицы

"Берегите себя, друзья", – подписала снимки Кэти, в то время как Орландо в своем инстаграме уместно пошутил: "Я вакцинировал девушку, и мне это понравилось".

Справка! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

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