37-летняя певица Кэти Перри устроила фотосессию с Орландом Блумом, который в свою очередь надел костюм врача – на нем был голубой медицинский костюм, шапочка, белый халат, а также защитная маска и стетоскоп.
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Кэти Перри и Орландо Блум в костюмах вакцины и врача / Фото из инстаграма певицы
Образ Кэти Перри к Хеллоуину
Американская звезда, на которую подписано почти 140 миллионов пользователей инстаграма, своим парным образом с мужем призвала всех беречь себя и вакцинироваться. Ее костюм в форме большого шприца с иглой порадовал многих фанатов, как похваливших ее за позицию, так и раскритиковавших.
Кэти Перри и Орландо Блум призвали всех вакцинироваться / Фото из инстаграма певицы
"Берегите себя, друзья", – подписала снимки Кэти, в то время как Орландо в своем инстаграме уместно пошутил: "Я вакцинировал девушку, и мне это понравилось".
Какие звезды еще призывают вакцинироваться
- Прима-балерина Екатерина Кухар призвала украинцев вакцинироваться в эксклюзивном видео для 24 канала. Она попросила не пренебрегать собственным здоровьем и самочувствием родных.
- К поощрению вакцинации присоединился продюсер и ведущий Игорь Кондратюк. Мужчина показал собственное фото из больницы под кислородной маской, которое он сделал еще весной, когда был больным.
- Одними из тех, кто часто подчеркивает необходимость вакцинации, являются Майли Сайрус, Дженнифер Энистон, Шэрон Стоун.