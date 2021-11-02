Эксклюзивно для 24 канала звезда сняла видео, в котором высказала свою позицию по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Екатерина Кухар призвала вакцинироваться

Возвращаясь домой, прима-балерина видела немало машин скорой помощи. Они неустанно ездят не только по Киеву, но и по другим городам. Медики делают все возможное для того, чтобы спасти инфицированных, но прежде всего мы сами должны позаботиться о себе и родных.

"Ехала сегодня из балетного колледжа домой и задумалась над тем, что такого большого количества скорых я уже давно не видела. Понимаю, что сейчас все болеют, очень сложный период для всех: детей, родителей, преподавателей, артистов. Абсолютно для всех", – отметила Кухар.

Хочу пожелать хорошего настроения, крепкого иммунитета. Берегите себя и вакцинируйтесь! Вакцинироваться необходимо для того, чтобы мы все продолжали жить привычной жизнью. Чтобы артисты продолжали давать концерты, спектакли и делиться с вами – любимыми зрителями эмоциями, настроением, творчеством. Берегите себя!

– призвала Екатерина.

Екатерина Кухар призвала вакцинироваться: смотрите видео онлайн

Актуальная статистика заболеваемости и вакцинации

2 ноября в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью. От осложнений за сутки умерли 700 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в 2 955 693 людей. Смертоносная инфекция унесла жизни 68 727 больных.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10 453 650 человек, две дозы – 7 515 248 человек.

Всего проведено 17 968 898 прививок. Минздрав подчеркнул, что 93,5 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Справка! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.