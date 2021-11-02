Эксклюзивно для 24 канала звезда сняла видео, в котором высказала свою позицию по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Екатерина Кухар призвала вакцинироваться
Возвращаясь домой, прима-балерина видела немало машин скорой помощи. Они неустанно ездят не только по Киеву, но и по другим городам. Медики делают все возможное для того, чтобы спасти инфицированных, но прежде всего мы сами должны позаботиться о себе и родных.
"Ехала сегодня из балетного колледжа домой и задумалась над тем, что такого большого количества скорых я уже давно не видела. Понимаю, что сейчас все болеют, очень сложный период для всех: детей, родителей, преподавателей, артистов. Абсолютно для всех", – отметила Кухар.
Хочу пожелать хорошего настроения, крепкого иммунитета. Берегите себя и вакцинируйтесь! Вакцинироваться необходимо для того, чтобы мы все продолжали жить привычной жизнью. Чтобы артисты продолжали давать концерты, спектакли и делиться с вами – любимыми зрителями эмоциями, настроением, творчеством. Берегите себя!
– призвала Екатерина.
Екатерина Кухар призвала вакцинироваться: смотрите видео онлайн
Актуальная статистика заболеваемости и вакцинации
2 ноября в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью. От осложнений за сутки умерли 700 пациентов.
За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в 2 955 693 людей. Смертоносная инфекция унесла жизни 68 727 больных.
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10 453 650 человек, две дозы – 7 515 248 человек.
Всего проведено 17 968 898 прививок. Минздрав подчеркнул, что 93,5 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.