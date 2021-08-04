Энистон решила для себя, что не будет тратить время на людей, которые игнорируют науку. Она перестала убеждать кого-то в вакцинации, поэтому после нескольких неудачных попыток что-то доказать вычеркнула людей из жизни.

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Все еще есть много людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор,

– констатировала звезда сериала "Друзья".

Дженнифер добавила, что в публичных персон есть моральный и профессиональный долг информировать общественность о ходе работы и том, что они сделали прививки. Но она поняла, что их точка зрения часто опирается на страхи вместо того, чтобы оперировать реальными фактами.

"Каждый имеет право на собственное мнение, но эти мысли часто основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды", – подытожила Дженнифер Энистон.

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