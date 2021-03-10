Американская звезда Майли Сайрус активно помогала врачам в 2020 году во время пандемии коронавируса, а теперь призывает фанатов вакцинироваться, чтобы всем снова быть вместе. Артистка выпустила новый клип на песню Angels Like You, ностальгируя по докарантинным временами.

Клип был снят во время выступления Сайрус на специальном концерте в рамках пре-пати Супербоул-2021. Такое событие стало одним из первых, ведь на ней присутствовали несколько сотен человек в защитных масках. Как сообщила об этом сама Майли Сайрус, это были медицинские работники, которые до этого вакцинировались от коронавируса.

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Майли Сайрус – Angels Like You: смотреть видео онлайн

В течение клипа Angels Like You Майли Сайрус выступает на сцене в эпатажном и ярком образе, а в конце ролика появляется послание.

Мы все с нетерпением ждем возможности снова быть вместе, плюс – это может произойти раньше, чем мы думали, когда вакцины станут более доступными. Каждый из нас может помочь остановить пандемию, сделав прививку. Вместе мы можем снова сделать живую музыку реальностью,

– говорится в обращении Майли Сайрус.



Майли Сайрус призывает вакцинироваться от коронавируса / Скриншот с видео

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