37-річна співачка Кеті Перрі влаштувала фотосесію з Орландом Блумом, який своєю чергою одягнув костюма лікаря – на ньому був блакитний медичний костюм, шапочка, білий халат, а також захисна маска та стетоскоп.

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Кеті Перрі та Орландо Блум в костюмах вакцини та лікаря / Фото з інстаграму співачки

Образ Кеті Перрі до Геловіну

Американська зірка, на яку підписано майже 140 мільйонів користувачів інстаграму, своїм парним образом з чоловіком закликала усіх берегти себе та вакцинуватись. Її костюм у формі великого шприца з голкою потішив багатьох фанатів, які як похвалили її за позицію, так і розкритикували.



Кеті Перрі та Орландо Блум закликали усіх вакцинуватись / Фото з інстаграму співачки

"Бережіть себе, друзі", – підписала знімки Кеті, водночас як Орландо у своєму інстаграмі доречно пожартував: ""Я вакцинував дівчину, і мені це сподобалося".

Довідка! Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

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