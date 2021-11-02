37-річна співачка Кеті Перрі влаштувала фотосесію з Орландом Блумом, який своєю чергою одягнув костюма лікаря – на ньому був блакитний медичний костюм, шапочка, білий халат, а також захисна маска та стетоскоп.
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Кеті Перрі та Орландо Блум в костюмах вакцини та лікаря / Фото з інстаграму співачки
Образ Кеті Перрі до Геловіну
Американська зірка, на яку підписано майже 140 мільйонів користувачів інстаграму, своїм парним образом з чоловіком закликала усіх берегти себе та вакцинуватись. Її костюм у формі великого шприца з голкою потішив багатьох фанатів, які як похвалили її за позицію, так і розкритикували.
Кеті Перрі та Орландо Блум закликали усіх вакцинуватись / Фото з інстаграму співачки
"Бережіть себе, друзі", – підписала знімки Кеті, водночас як Орландо у своєму інстаграмі доречно пожартував: ""Я вакцинував дівчину, і мені це сподобалося".
Які зірки ще закликають вакцинуватись
- Прима-балерина Катерина Кухар закликала українців вакцинуватись в ексклюзивному відео для 24 каналу. Вона попросила не нехтувати власним здоров'ям та самопочуттям рідних.
- До заохочення вакцинації долучився продюсер та ведучий Ігор Кондратюк. Чоловік показав власне фото з лікарні під кисневою маскою, яке він зробив ще навесні, коли був хворим.
- Одніми з тих, хто часто наголошують на необхідності вакцинації, є Майлі Сайрус, Дженніфер Еністон, Шерон Стоун.