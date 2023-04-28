Сын Елизаветы II станет старейшим монархом в истории Великобритании, ему уже 74 года, передает 24 Канал. Ранее стало известно, что король Чарльз III и королева-консорт Камилла откроют сцену Евровидения-2023.

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Когда состоится коронация Чарльза

Торжественная церемония состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, где уже 900 лет устраивают коронации. Будет вести ее архиепископ Кентерберийский Джастин Велби.

Интересно, что вместе с Чарльзом III коронуют его жену Камиллу. Ранее сообщалось, что жена короля после коронации официально станет королевой (сейчас Камилла является королевой-консортом, но эту приставку уберут).



Чарльз ІІІ и Камилла / Фото из инстаграммы королевской семьи

Как отмечал Букингемский дворец, коронация будет иметь нечто общее с прошлыми церемониями, но будет отражать современную роль монархии.

Какой будет коронация Чарльза ІІІ

Король и королева прибудут в аббатство в процессии из Букингемского дворца на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.

Служба продлится около часа (хотя коронация королевы Елизаветы II в 1953 году продолжалась 3 часа). После окончания службы король и королева вернуться в Букингемский дворец уже в той золотой карете Gold State Coach.

Что происходит в коронации? Во время церемонии король принесет коронационную присягу. Монарх обязуется править в соответствии с законом и совершать справедливость посредством милосердия, затем его помажет архиепископ.



Король Чарльз ІІІ / NZ Herald

Получив государство и скипетр, архиепископ возложит корону святого Эдуарда на главу монарха. После того, как архиепископ и старшие коллеги воздадут честь, совершится Святое причастие. Камилла также будет помазана святым елеем и коронована.

После службы до Чарльза и Камилла присоединятся другие члены королевской семьи. В частности, будут принц и принцесса Уэльские с детьми, принц Гарри, герцог и герцогиня Эдинбургские с детьми, принцесса Анна с мужем и тому подобное. Вероятно, этим же составом они выйдут на знаменитый балкон дворца.

Интересный факт! В день коронации Чарльза III его внук Арчи – сын принца Гарри и Меган Маркл – будет праздновать день рождения. Ему исполнится четыре года. Именно поэтому на коронации будет только принц Гарри.