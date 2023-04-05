О смене титула стало известно из приглашения на коронацию монарха, которая состоится 6 мая. Раньше многие подозревали, что это произойдет. Добавим, что на событие пригласят более 2 тысяч гостей.

Интересно От интрижки к коронации: история любви короля Чарльза III и королевы Камиллы

Что известно о титуле Камиллы

Сначала жена Чарльза ІІІ была известна как принцесса-консорт.

Впоследствии она стала королевой-консортом, ведь ее муж после смерти Елизаветы II стал королем.

Теперь приглашение Букингемского дворца подтверждает, что с момента коронации Чарльза III Камилла официально станет королевой.

Источник, близкий к дворцу, сообщил, что коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой.

Добавим, что 4 апреля дворец выпустил цветочную открытку-приглашение, которая показала, что Камиллу все сочтут королевой после коронации. Стоит отметить, что ее разошлют всем приглашенным гостям.

Отметим, что еще в октябре все обсуждали то, что из титула супруги Чарльза III хотят убрать слово "консорт". Это планировалось сделать с помощью королевских помощников к коронации, так и получилось.

До коронации король Чарльз ІІІ сделал новое фото с женой. Его опубликовали на сайте Королевской семьи.



Король Чарльз и королева-консорт Камилла / Фото с сайта королевской семьи

Когда пройдет коронация Чарльза ІІІ: основное