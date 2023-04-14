Букингемский дворец на этой неделе сообщил, что коронацию Чарльза ІІІ посетит принц Гарри, но без жены. Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми.

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Интересно, что герцог и герцогиня Сассекские задержали все возможные сроки с ответом на свой приезд на коронацию.

Как сообщают СМИ, принца Гарри и Меган Маркл в переговорах с Букингемским дворцом беспокоил вопрос, где они с женой будут сидеть.

Сторона Гарри очень хотела узнать, пожалуй, прежде чем подтвердить присутствие плана мест в аббатстве. Было много разговоров о том, за кем бы они – Гарри и Меган – сидели, если бы пришли. И кто бы находился за ними,

– пишут медиа.

Другие источники также подтверждают, что у герцога и герцогини Сассекских было много вопросов о деталях церемонии.

Раньше в печати обсуждали требования, какие Гарри и Меган выдвинули монаршей семье. Пара якобы потребовала добавить в список приглашенных детей и хотела отпраздновать день рождения Арчи и тоже быть на балконе с семьей.

Напомним, что на похоронах усопшей королевы, когда Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи сидели в первом ряду, принц Гарри и Меган Маркл сидели в углу второго ряда.