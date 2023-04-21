В следующую среду, 26 апреля, британские королевские супруги приедут в Ливерпуль на арену M&S Bank – главную сцену Евровидения-2023. Чарльз III символически включит свет, чтобы представить место проведения музыкального конкурса.
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Чарльз III зажжет огни на сцене Евровидения-2023
Чарльз III и Камилла не только зажгут огни, но и встретятся с ведущими – представителями Британии Мэй Мюллер, Ханной Ведингем.
Супруги смогут встретиться еще и с украинской ведущей – Юлией Саниной. Добавим, что, по словам организаторов, сцена конкурса должна передать впечатление, будто Евровидение "раскрывает объятия Украине".
Сцена Евровидения-2023 / Фото из инстаграма Суспильного
Также король и королева-консорт посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы отметить братство с первой публичной библиотекой в Украине – Одесской национальной научной библиотекой.
Последние новости о Евровидении-2023
- Стало известно, что украинские звезды будут петь на конкурсе в Ливерпуле. В частности, в полуфинале споют Alyosha, Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька, а в гранд-финале будут звучать Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.
- Музыку к каждой из видеовизиток стран-участниц Евровидения-2023 написал украинский певец и композитор Дмитрий Шуров. Многие локации в роликах будут связаны с Украиной или Великобританией.
- Британская креативная компания Aurora при поддержке МКИП начала флешмоб в поддержку Украины. Цель – создать крупнейший флешмоб в Британии и собрать средства для украинских детей через донат на War Child.