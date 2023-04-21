В следующую среду, 26 апреля, британские королевские супруги приедут в Ливерпуль на арену M&S Bank – главную сцену Евровидения-2023. Чарльз III символически включит свет, чтобы представить место проведения музыкального конкурса.

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Чарльз III зажжет огни на сцене Евровидения-2023

Чарльз III и Камилла не только зажгут огни, но и встретятся с ведущими – представителями Британии Мэй Мюллер, Ханной Ведингем.

Супруги смогут встретиться еще и с украинской ведущей – Юлией Саниной. Добавим, что, по словам организаторов, сцена конкурса должна передать впечатление, будто Евровидение "раскрывает объятия Украине".



Сцена Евровидения-2023 / Фото из инстаграма Суспильного

Также король и королева-консорт посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы отметить братство с первой публичной библиотекой в Украине – Одесской национальной научной библиотекой.

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