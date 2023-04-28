Син Єлизавети ІІ стане найстаршим монархом в історії Великої Британії, йому вже 74 роки, передає 24 Канал. Раніше стало відомо, що король Чарльз III та королева-консорт Камілла відкриють сцену Євробачення-2023.

До теми Коронація Чарльза III: Букінгемський палац оприлюднив план заходів

Коли відбудеться коронація Чарльза

Урочиста церемонія відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві, де вже 900 років влаштовують коронації. Вестиме її архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Цікаво, що разом з Чарльзом ІІІ коронують його дружину Каміллу. Раніше повідомлялося, що дружина короля після коронації офіційно стане королевою (наразі Камілла є королевою-консортом, але цю приставку приберуть).



Чарльз ІІІ і Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як зазначав Букінгемський палац, коронація матиме дещо спільне з минулими церемоніями, але відображатиме сучасну роль монархії.

Якою буде коронація Чарльза ІІІ

Король і королева прибудуть до абатства у процесії з Букінгемського палацу на кареті Diamond Jubilee, яка була створена 2012 року спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Служба триватиме близько години (хоча коронація королеви Єлизавети II у 1953 році тривала 3 години). Після закінчення служби король і королева повернутися до Букінгемського палацу вже в тій золотій кареті Gold State Coach.

Що відбувається на коронації? Під час церемонії король складе коронаційну присягу. Монарх зобов'язується правити відповідно до закону та здійснювати справедливість за допомогою милосердя, потім його помаже архієпископ.



Король Чарльз ІІІ / NZ Herald

Отримавши державу та скіпетр, архієпископ покладе корону святого Едуарда на голову монарха. Після того, як архієпископ та старші колеги віддадуть шану, звершиться Святе причастя. Каміллу також буде помазано святим єлеєм і короновано.

Після служби до Чарльза і Камілла приєднаються інші члени королівської родини. Зокрема, там будуть принц та принцеса Уельські з дітьми, принц Гаррі, герцог та герцогиня Единбурзькі з дітьми, принцеса Анна з чоловіком тощо. Імовірно, цим самим складом вони вийдуть на знаменитий балкон палацу.

Цікавий факт! У день коронації Чарльза ІІІ його онук Арчі – син принца Гаррі та Меган Маркл – святкуватиме день народження. Йому виповниться чотири роки. Саме тому на коронації буде лише принц Гаррі.