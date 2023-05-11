Трогательно до мурашек: король Чарльз и Камилла поделились милым видео по итогам коронации

Букингемский дворец опубликовал милое видео, снятое в день коронации короля Чарльза и королевы Камиллы и во время празднований. Эти кадры могут тронуть до мурашек и довести до слез каждого.

Отметим, что сейчас у короля и королевы небольшой отпуск. В твиттере королевской семьи поделились роликом с самыми щемящими моментами со дня коронации Чарльза ІІІ.

К теме "Хочешь, обниму": девочка расплакалась, когда увидела Кейт Миддлтон – момент попал на видео

Десятки тысяч человек собрались в центре Лондона, чтобы увидеть помпезное зрелище исторического восхождения короля на престол. Чарльзу и Камилле аплодировали, когда они проехали по улицам в карете, а затем вышли на балкон Дворца в блестящих коронах.

Также в видео есть кадры, сделанные на следующий день в рамках празднования и во время коронационного концерта в Виндзоре.

Особенно трогателен кадр, где принц Уэльский и старший сын короля Уильям произносит речь в честь коронации отца. Еще один милый момент – когда принца Джорджа сняли, как он танцует со своим дедушкой на концерте.

Кстати, на странице британской королевской семьи опубликовали первые портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Теперь они официально позировали в новом статусе с коронами на изголовье.

Как прошла коронация Чарльза ІІІ: главное