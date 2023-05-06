6 мая 2023 началось самое грандиозное событие этого года в Великобритании. Сегодня коронуют Чарльза III, занявшего престол после смерти его матери, Елизаветы II. Чарльз III – старейший король в истории – он стал монархом в 73 года. 24 Канал собирает лучшие кадры, фото и видео с события, которые стоит увидеть.

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С 6 по 8 мая этого года будут проходить торжественные празднования. По этой причине у всех британцев эти дни считаются выходными. На церемонию коронации соберется около 2 тысяч гостей. Это члены королевской семьи Британии, других монарших семей и лидеры дружественных стран. За событием наблюдают миллионы людей. Лондонцы и гости города увидят коронационную процессию, если они будут находиться вдоль маршрута.

По Великобритании установили около 30 больших экранов, где будут транслировать событие. Прямой эфир идет на нескольких британских телеканалах, радио и социальных сетях.

Коронация Чарльза III – фото и видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Фото Sky News В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео

В Лондоне коронуют Чарльза ІІІ / Скриншот с видео