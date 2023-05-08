Вчера, 7 мая, продолжились празднования коронации Чарльза ІІІ. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли к британцам, которые собрались на Большой обед в Виндзоре.

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Кейт Миддлтон утешила девочку

Королевские супруги прогуливались, общались с людьми. Кейт Миддлтон в один момент подошла к девочке, которая от эмоций расплакалась перед принцессой.

Кэтрин присела, предложила свои объятия и сказала: "Хочешь, обниму?". На что девочка согласилась и ответила: "Да, пожалуйста". Волшебный момент попал на разлетевшееся в сети видео.

Кейт Миддлтон утешила заплаканную девочку: видео

На встрече с подданными Кейт Миддлтон соглашалась на множество селфи и фото с британцами, хотя это и запрещено протоколом. Но королевская семья уже не в первый раз нарушает это правило: на встрече с украинскими беженцами принц Уильям тоже соглашался делать общие фото.

Заметим, принцесса Уэльская предстала на встрече в черных джинсах-скине от LK Bennett, белой блузке и небесно-голубом жакете Reiss этаж. Она распустила волосы и сделала дневной макияж.