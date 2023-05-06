Коронационная служба началась в 13:00 по киевскому времени, ее провел архиепископ Кентенберийский Джастин Велби. На церемонии присутствовали члены королевской семьи и приглашенные гости, приехавшие в Лондон со всего мира.

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Камилла официально стала королевой

После коронации Чарльза III официально короновали его супругу Камиллу. Церемония коронации Его Величества длилась более часа, а коронация Ее Величества была очень лаконична. Архиепископ Кентерберийский помазал ее, вручил регалии: перстень, жезл и скипетр, а затем положил на ее голову корону.



Камилла официально стала королевой / Скриншот с видео