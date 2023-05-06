Коронационная служба началась в 13:00 по киевскому времени, ее провел архиепископ Кентенберийский Джастин Велби. На церемонии присутствовали члены королевской семьи и приглашенные гости, приехавшие в Лондон со всего мира.
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Камилла официально стала королевой
После коронации Чарльза III официально короновали его супругу Камиллу. Церемония коронации Его Величества длилась более часа, а коронация Ее Величества была очень лаконична. Архиепископ Кентерберийский помазал ее, вручил регалии: перстень, жезл и скипетр, а затем положил на ее голову корону.
Камилла официально стала королевой / Скриншот с видео
- Напомним, после смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта.
- 4 апреля Букингемский дворец выпустил цветочная открытка-приглашение, которая показала, что Камиллу все сочтут королевой после коронации. Следует отметить, что ее разослали всем приглашенным гостям.
- Еще в октябре все обсуждали то, что из титула жены Чарльза III хотят убрать слово "консорт". Это планировалось сделать с помощью королевских помощников к коронации, так и получилось.