Чарльз III стал 40-м монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве. Там последние 900 лет проходят церемонии коронации. Службу провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Читайте также Почему Меган Маркл отказалась приехать на коронацию короля Чарльза: СМИ выяснили причину

Чарльз III официально стал королем Соединенного Королевства

Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом апельсина, розы, корицы, мускуса и амбры. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.

В кульминационный момент Чарльзу ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский положил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.

Чарльз III официально стал королем / Фото Sky News

Чарльз III официально стал королем / Фото Sky News

Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.

Вооруженный салют возле Тауэрского моста в Лондоне / Фото Sky News

Важно, что теперь король Чарльз III официально стал главой Содружества наций – объединения 56 независимых стран и 2,5 миллиарда человек. В 14 из этих стран, а также в Великобритании король является главой государства.

Главное о коронации Чарльза ІІІ