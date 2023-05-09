На странице британской королевской семьи опубликовали первые портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Теперь они официально позировали в новом статусе.
Смотрите также "Хочешь, обниму": девочка расплакалась, когда увидела Кейт Миддлтон – момент попал на видео
Портреты короля и королевы
Чарльз ІІІ позировал перед камерой на троне в коронационном наряде. Он предстает в меховой императорской мантии с рисунками орла, лилии и эмблемами.
Не забыты и коронационные детали: корона Британской империи, Сфера суверена и Скипетр с крестом в руках.
Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма королевской семьи
Королева Камилла позировала стоя. Она изображена в белом шелковом платье с вышивкой золотыми и серебряными нитями. Ее наряд разработан дизайнером Брюсом Олдфилдом, который шил одежду для принцессы Дианы. Поверх платья Камиллы тоже накинута мантия и на голове – корона королевы Марии.
Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи
Совместное фото британской монаршей семьи
Букингемский дворец также представил общий портрет британской королевской семьи. На нем изображены: герцог Кентский, герцогиня и герцог Глостерские, вицеадмирал сэр Тимоти Лоренс, принцесса Анна, король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Александра Кентская.
На фотографии нет двух членов семьи: это принц Эндрю и принц Гарри. Они отошли от обязанностей монаршей семьи, потому не позировали для фото.
Вся королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи
Что известно о коронации
- Масштабное событие в истории Великобритании произошло 6 мая. На церемонию пригласили около 2 тысяч человек со всех уголков мира: все члены британской семьи, королевские семьи Европы, мировые лидеры. От Украины коронацию посетила первая леди Елена Зеленская и Денис Шмигаль.
- Коронация проходила в Вестминстерском аббатстве. Чарльз III принял коронационную присягу, его смазали маслом, вручили регалии и короновали. Жена монарха Камилла тоже стала королевой.
- Торжественная церемония завершилась выходом британской королевской семьи на балкон.