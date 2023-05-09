На странице британской королевской семьи опубликовали первые портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Теперь они официально позировали в новом статусе.

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Портреты короля и королевы

Чарльз ІІІ позировал перед камерой на троне в коронационном наряде. Он предстает в меховой императорской мантии с рисунками орла, лилии и эмблемами.

Не забыты и коронационные детали: корона Британской империи, Сфера суверена и Скипетр с крестом в руках.



Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма королевской семьи

Королева Камилла позировала стоя. Она изображена в белом шелковом платье с вышивкой золотыми и серебряными нитями. Ее наряд разработан дизайнером Брюсом Олдфилдом, который шил одежду для принцессы Дианы. Поверх платья Камиллы тоже накинута мантия и на голове – корона королевы Марии.



Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Совместное фото британской монаршей семьи

Букингемский дворец также представил общий портрет британской королевской семьи. На нем изображены: герцог Кентский, герцогиня и герцог Глостерские, вицеадмирал сэр Тимоти Лоренс, принцесса Анна, король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Александра Кентская.

На фотографии нет двух членов семьи: это принц Эндрю и принц Гарри. Они отошли от обязанностей монаршей семьи, потому не позировали для фото.



Вся королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи

Что известно о коронации