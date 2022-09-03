У украинского продюсера известных шоу Владимира Завадюка было немало противоречивых ситуаций со знаменитостями. В прошлом году запомнился конфликт с певицей Тиной Кароль, которую продюсер прокомментировал в интервью 24 каналу.
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Продюсер Завадюк о конфликте с Кароль
Владимир Завадюк признался, что ситуация, которая произошла с Тиной, – часть рабочего процесса. Сейчас их отношения хорошие и дружеские.
Вы знаете, за время работы с Тиной сложных моментов было много, однако это не конфликт, это просто рабочие моменты, в которых кто-то хочет видеть конфликт. И это тоже совершенно нормально,
– поделился продюсер.
Владимир Завадюк и Тина Кароль / Фото с инстаграма продюсера
"Мы сейчас сотрудничаем с Тиной во всех наших марафонах, в наших проектах вместе с "Динамо". И я благодарен Тине за то, что она участвовала в каждом из них – начиная со Save Ukraine и заканчивая Match for peace. Безусловно, мы с Тиной родные люди. Поэтому мы и сейчас находимся на связи друг с другом, интересуемся как дела. Мы очень много времени работали вместе".
Интервью с Владимиром Завадюком в видеоформате: смотрите видео онлайн
О чем идет речь
- В преддверии запуска 11 сезона "Голоса страны", который стал первым без Тины Кароль, звезда отметилась скандальным заявлением. Она сказала, что ушла из проекта потому, что на бэкстейдже проекте начались непонятные интриги и хайп, в которых не хочет участвовать.
- Также Тина Кароль высказалась по поводу "Танцев со звездами" (продюсером обоих шоу является Владимир Завадюк). Исполнительница рассказала, что место Иванны Онуфрийчук, которая стала ведущей на шоу, куплено. Она, Юрий Горбунов и сама Тина вроде бы должны были вести шоу втроем. Но звезда отказалась, потому что не видела в этом успеха.
- Также между Завадюком, Кароль и Даном Баланом возникло немалое недоразумение после того, как Владимир назвал "роман" звездных тренеров на "Голосе" – искусственным и вымышленным для просмотров. Впоследствии продюсер извинился перед коллегами.
Владимир Завадюк о критике из-за скандалов и интриг в шоу
В сети продюсера проектов "Голос страны" и "Танцев со звездами" не раз "прилетало", что в шоу слишком много скандалов и интриг. Он ответил, что к критике относится нормально.
Во-первых, к любой критике я отношусь совершенно открыто. Я читаю комментарии, и если они написаны искренне, людьми, которые действительно так считают – это шанс изменить себя и посмотреть на то, в чем ты, возможно, недоработал,
– считает Владимир.
"Что касается наших шоу, то я считаю, что эти шоу прежде всего о мечте, вдохновении и пути к этой вершине. Это шоу о невероятной трансформации. Вы знаете, сейчас очень много людей, которые до этого писали комментарии, что очень много скандалов в шоу, пишут, как они соскучились по большим шоу. Я думаю, что люди только сейчас поняли истинную цель этих проектов, и о чем эти проекты".
Завадюк добавил, что на его шоу нет сценариев. Все, что там происходит – это часть настоящей жизни и такова она – со ссорами, любовью, поцелуями и сплетнями.
"Люди, вы все это делаете в жизни, и это абсолютно нормально. Это о нас, о людях. Но я считаю, что добро всегда должно побеждать зло, побеждать негатив, который может быть внутри. Это то, что мы обычно пытались донести в наших шоу. Очень хочу, чтобы вы обратили внимание, что наши шоу всегда были не просто телепродуктом, не просто развлечением, и правильного отношения к людям с инвалидностью, и сознательного отношения к людям ЛГБТ. Для нас важно формировать современное общество".