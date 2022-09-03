У украинского продюсера известных шоу Владимира Завадюка было немало противоречивых ситуаций со знаменитостями. В прошлом году запомнился конфликт с певицей Тиной Кароль, которую продюсер прокомментировал в интервью 24 каналу.

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Продюсер Завадюк о конфликте с Кароль

Владимир Завадюк признался, что ситуация, которая произошла с Тиной, – часть рабочего процесса. Сейчас их отношения хорошие и дружеские.

Вы знаете, за время работы с Тиной сложных моментов было много, однако это не конфликт, это просто рабочие моменты, в которых кто-то хочет видеть конфликт. И это тоже совершенно нормально,

– поделился продюсер.



Владимир Завадюк и Тина Кароль / Фото с инстаграма продюсера

"Мы сейчас сотрудничаем с Тиной во всех наших марафонах, в наших проектах вместе с "Динамо". И я благодарен Тине за то, что она участвовала в каждом из них – начиная со Save Ukraine и заканчивая Match for peace. Безусловно, мы с Тиной родные люди. Поэтому мы и сейчас находимся на связи друг с другом, интересуемся как дела. Мы очень много времени работали вместе".

Полное интервью с Владимиром Завадюком читайте в рамках проекта "Интервью24".

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О чем идет речь

В преддверии запуска 11 сезона "Голоса страны", который стал первым без Тины Кароль, звезда отметилась скандальным заявлением. Она сказала, что ушла из проекта потому, что на бэкстейдже проекте начались непонятные интриги и хайп, в которых не хочет участвовать.

Также Тина Кароль высказалась по поводу "Танцев со звездами" (продюсером обоих шоу является Владимир Завадюк). Исполнительница рассказала, что место Иванны Онуфрийчук, которая стала ведущей на шоу, куплено. Она, Юрий Горбунов и сама Тина вроде бы должны были вести шоу втроем. Но звезда отказалась, потому что не видела в этом успеха.

Также между Завадюком, Кароль и Даном Баланом возникло немалое недоразумение после того, как Владимир назвал "роман" звездных тренеров на "Голосе" – искусственным и вымышленным для просмотров. Впоследствии продюсер извинился перед коллегами.

Владимир Завадюк о критике из-за скандалов и интриг в шоу

В сети продюсера проектов "Голос страны" и "Танцев со звездами" не раз "прилетало", что в шоу слишком много скандалов и интриг. Он ответил, что к критике относится нормально.

Во-первых, к любой критике я отношусь совершенно открыто. Я читаю комментарии, и если они написаны искренне, людьми, которые действительно так считают – это шанс изменить себя и посмотреть на то, в чем ты, возможно, недоработал,

– считает Владимир.

"Что касается наших шоу, то я считаю, что эти шоу прежде всего о мечте, вдохновении и пути к этой вершине. Это шоу о невероятной трансформации. Вы знаете, сейчас очень много людей, которые до этого писали комментарии, что очень много скандалов в шоу, пишут, как они соскучились по большим шоу. Я думаю, что люди только сейчас поняли истинную цель этих проектов, и о чем эти проекты".

Завадюк добавил, что на его шоу нет сценариев. Все, что там происходит – это часть настоящей жизни и такова она – со ссорами, любовью, поцелуями и сплетнями.

"Люди, вы все это делаете в жизни, и это абсолютно нормально. Это о нас, о людях. Но я считаю, что добро всегда должно побеждать зло, побеждать негатив, который может быть внутри. Это то, что мы обычно пытались донести в наших шоу. Очень хочу, чтобы вы обратили внимание, что наши шоу всегда были не просто телепродуктом, не просто развлечением, и правильного отношения к людям с инвалидностью, и сознательного отношения к людям ЛГБТ. Для нас важно формировать современное общество".