Долгое время Потапа занимал тренерское место в "Голосе страны", был любимцем телезрителей, но когда во время полномасштабной войны отсиживается за границей, мнения в обществе по нему поделились. Владимир Завадюк в интервью 24 каналу рассказал, что думает на этот счет.

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Осуждает ли Владимир Завадюк Потапа

Продюсер подчеркнул, что мы живем в такое время, когда кого-то осуждать – это очень неправильно, потому что это работает только на руку агрессору: "Все мы должны сплотиться в совместной борьбе. Это выбор абсолютно каждого человека, это, прежде всего, его жизнь". .

Что касается Потапа. Я не соглашаюсь с тем, что он неактивен. С первых дней войны он очень активно ведет свой инстаграмм. Возможно, кому-то этого мало, однако он активно обращался и обращается и к коллегам в россии, и к российским звездам, и показывает все, что происходит в стране, параллельно участвует в благотворительных концертах, продюсирует Настю Каменских,

– сказал Завадюк.

Также Владимир вспомнил благотворительные концерты, где Потап и его супруга Настя Каменских собирают средства для помощи Украине уже передали более 75 миллионов гривен. Учитывая все эти факторы, Завадюк считает участие Потапа в помощи Украине достаточно активным.

"Кто где сейчас находится – это выбор каждого человека. И я точно не тот человек, который имеет право осуждать это в настоящее время", – подытожил Завадюк.

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Интервью Владимира Завадюка в видеоформате: смотрите видео онлайн