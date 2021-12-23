Ранее Онуфрийчук рассказывала, что сначала ей предлагали стать участницей шоу на паркете, но она отказалась из-за переезда с мужем в Швейцарию. Впоследствии ей предложили роль ведущей, однако любимый Алмаз был против этого. Лишь под натиском жены и родственников он согласился на это.

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Также Иванна рассказывала, что после отказа Тины Кароль продюсер Владимир Завадюк позвонил ей лично, поэтому никаких кастингов она не проходила. Сама знаменитость объясняет это тем, что "неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах". Онуфрийчук на шоу фанаты не полюбили и часто "засыпали" хейтом в сети, однако ведущая лишь иронично на это реагировала.

Серьезное заявление Тины

Тина Кароль впервые за долгое время рассказала, что на самом деле место Иванны купили на проекте, и предлагали втроем вести шоу – Кароль, Горбунову и Онуфрийчук. Но такая схема не устроила Тину.

Иванна Онуфрийчук и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма ведущей

"Не комментировала ранее свое отсутствие на этом проекте, отвечу впервые. В этом году мы договаривались с "танцами" вести шоу, ударили по рукам, а за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело", – заявила артистка Тина Кароль.

Она добавила, что имеет собственное правило – если она участвует в проекте, то он должен быть суперуспешным, потому что вкладывает в него свою энергию и талант.

Когда со мной сначала утвердили ведение "Танцев", а потом я вижу, что на коммерческой основе приводят ведущую – это также внутренняя кулуарная игра ... Каждый раз мы договаривались вновь и вновь. Мне непросто предоставился мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль,

– отметила звезда и добавила, что не имеет никакого контракта с каналом "1+1", поэтому может говорить свободно.

Тина Кароль и Юрий Горбунов / Фото "1+1"