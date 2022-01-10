Конец корпоративам: как Юрий Никитин отреагировал на скандал Вики и Славы из "НеАнгелов"

Группа "НеАнгелы" распалась еще в марте 2021 года. Вика Смеюха и Слава Каминская должны были бы выступать вместе только на частных мероприятиях. Однако после публичного скандала певиц этот план продюсера Юрия Никитина провалился.

В ноябре между экс-участницами группы "НеАнгелы" вспыхнул конфликт. Виктория на камеру разрезала торт с изображением Славы Каминской и призналась, что она "не такая уж и горькая". После этого видео между артистками царит настоящая вражда, которая чуть ли не больше всего разочаровала продюсера группы Юрия Никитина.

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Как Юрий Никитин отреагировал на скандал Вики и Славы из "НеАнгелов"

Продюсер отпустил девушек в сольное плавание и не планировал выпускать с ними новые песни. Однако как он, так и бывшие подопечные хотели зарабатывать на "НеАнгелах" – выступать на частных вечеринках и корпоративах. Теперь это невозможно.

Мы закончили сотрудничество, но у нас были планы работать в "НеАнгелах". После этого инцидента у нас приостановилась работа в коллективе. То есть мы теперь не только публично не выступаем, но и не выступаем на корпоративах,

– рассказала Виктория Смеюха.

По словам артистки, ей "было тревожно" оправдываться перед Никитиным за скандал, который обсуждали все украинские СМИ. Однако Вика заявила бывшему наставнику, что отныне она сольная артистка и может говорить все, что хочет.

"Юра сказал: "Почему ты со мной не поговорила в этот день?" Я говорю: "Ну, я приняла решение пообщаться со своей аудиторией через соцсети. Юра, ты же всегда говорил, что я говорю, как чувствую, и я сегодня говорю то, что хочу", – объяснила Вика из "НеАнгелов".

Юрий Никитин с "НеАнгелами" / Фото из инстаграма продюсера

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Вика из "НеАнгелов" призналась, кто подкинул идею с тортом

Певица в очередной раз заверила, что торт с изображением Славы Каминской – это не пиар-ход ее команды. Скандальный десерт ей якобы передали фаны, которые почувствовали напряжение, царящее в коллективе все 15 лет. Они сказали артистке: "Вика, давай ешь, потому что если ты этого не сделаешь, то съедят тебя".

Эта ситуация была дана мне свыше. Никто из моей команды не предполагал, что кто-то подарит мне торт... для меня это было дико. Я не понимала, зачем мне видеть его, да еще и есть,

– призналась Виктория.



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