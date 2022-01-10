Конец корпоративам: как Юрий Никитин отреагировал на скандал Вики и Славы из "НеАнгелов"
Источник:"ТСН"
Группа "НеАнгелы" распалась еще в марте 2021 года. Вика Смеюха и Слава Каминская должны были бы выступать вместе только на частных мероприятиях. Однако после публичного скандала певиц этот план продюсера Юрия Никитина провалился.
В ноябре между экс-участницами группы "НеАнгелы" вспыхнул конфликт. Виктория на камеру разрезала торт с изображением Славы Каминской и призналась, что она "не такая уж и горькая". После этого видео между артистками царит настоящая вражда, которая чуть ли не больше всего разочаровала продюсера группы Юрия Никитина.
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Как Юрий Никитин отреагировал на скандал Вики и Славы из "НеАнгелов"
Продюсер отпустил девушек в сольное плавание и не планировал выпускать с ними новые песни. Однако как он, так и бывшие подопечные хотели зарабатывать на "НеАнгелах" – выступать на частных вечеринках и корпоративах. Теперь это невозможно.
Мы закончили сотрудничество, но у нас были планы работать в "НеАнгелах". После этого инцидента у нас приостановилась работа в коллективе. То есть мы теперь не только публично не выступаем, но и не выступаем на корпоративах,
– рассказала Виктория Смеюха.
По словам артистки, ей "было тревожно" оправдываться перед Никитиным за скандал, который обсуждали все украинские СМИ. Однако Вика заявила бывшему наставнику, что отныне она сольная артистка и может говорить все, что хочет.
"Юра сказал: "Почему ты со мной не поговорила в этот день?" Я говорю: "Ну, я приняла решение пообщаться со своей аудиторией через соцсети. Юра, ты же всегда говорил, что я говорю, как чувствую, и я сегодня говорю то, что хочу", – объяснила Вика из "НеАнгелов".
Юрий Никитин с "НеАнгелами" / Фото из инстаграма продюсера
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Вика из "НеАнгелов" призналась, кто подкинул идею с тортом
Певица в очередной раз заверила, что торт с изображением Славы Каминской – это не пиар-ход ее команды. Скандальный десерт ей якобы передали фаны, которые почувствовали напряжение, царящее в коллективе все 15 лет. Они сказали артистке: "Вика, давай ешь, потому что если ты этого не сделаешь, то съедят тебя".
Эта ситуация была дана мне свыше. Никто из моей команды не предполагал, что кто-то подарит мне торт... для меня это было дико. Я не понимала, зачем мне видеть его, да еще и есть,
– призналась Виктория.
Все о скандале экс-участниц группы "НеАнгелы"
- Все началось с того, что Виктория Смеюха опубликовала видео, на котором режет торт с изображением Славы Каминской, который якобы подарили поклонники. Оскорбленная артистка ответила, что в так называемом фильме "разрезала любовь и уважение ко всем поклонникам" группы "НеАнгелы".
- Однако на самом деле Каминская якобы по-другому отреагировала на сообщение с тортом – позвонила и обругала с ног до головы.
- После этого инцидента Виктория призналась, что все 15 лет в коллективе страдала от буллинга Славы. Более того, из-за постоянных унижений ей пришлось бороться с комплексами.
- В ответ Каминская утверждала, что коллега била ее беременную, а видео с тортом сняла ради пиара перед премьерой песни.
- Однако певица опередила Викторию и первой выпустила трек с говорящим названием "Абьюзер".