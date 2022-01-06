Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала новое фото на странице в инстаграме. Звезда неожиданно позировала перед камерой вместе с российской гастролершей Ани Лорак.

К теме Это испанский стыд, – Игорь Кондратюк резко осудил Ани Лорак за предстоящий тур по Украине

Слава Каминская показала фото с Ани Лорак

Артистки встретились в Турции, где сейчас на отдыхе находится Слава Каминская. Звезда не только продемонстрировала совместное фото с гастролершей, но и поделилась заметкой о "временности политики".

Как бы, что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И, видимо, вакуум информационный – это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь,

– написала Слава Каминская.

Слава Каминская и Ани Лорак / Фото из инстаграма звезды

Заметим, Игорь Кондратюк объяснял, почему музыка не может быть вне политики. Он подчеркнул, что это невозможно во время войны: "После того, как Путин аннексировал Крым с помощью военной спецоперации, деятели культуры подписали письмо в его поддержку. Не крестьяне, не трактористы, не работники "Уралмаш", – подчеркивал продюсер.

Реакция сети

Славу Каминскую полностью раскритиковали за фото с гастролершей и подпись к этой фотографии. Пользователи сети отмечают, что война и убитые бойцы – это не временно.

"Весьма сомнительная компания";

"Погибшие в этой войне – "серьезно"?";

"О, началось, "какая разница, мы артисты, голуби мира". Наша страна – это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция";

"Разочаровалась, отписываюсь";

"Все временно, политика, взгляды и т.д. Только ребята, которые погибли на фронте, защищая нашу страну от "наших братьев" – это уже навсегда";

"А есть совесть и честь! Хорошо говорить, когда война тебя не коснулась";

"Информационный вакуум под названием "какаяразница" на практике. Яркий пример артистов без гражданской позиции в "нашей стране" словами автора;

"Противно читать, в стране 8 лет война идет, а таким, как вы, деньги не пахнут".

Правда, среди пользователей есть и те, кто поддерживает слова Славы Каминской и восхищается Ани Лорак:

"Она топ, все адекватные люди это понимают";

"Благодарю вас за такой прекрасный пост. Две красавицы";

"Все правильно! Каролина дарит Творчество без границ! Мировая дива";

"Какие красивые. Спасибо за прекрасные слова";

"Да все равно на политику! Вы оба очень круты".

Напомним, что российская гастролерша Ани Лорак анонсировала тур по Украине. Она планирует выступить с концертами в Харькове, Запорожье и Херсоне в мае 2022 года. Звезду не смущает возвращение в Украину после нескольких лет труда в России, ведь она считает себя "птицей, которая дарит людям музыку без границ".

Добавим, что Слава Каминская еще в составе группы "НеАнгелы" смело гастролировала по городам страны-агрессора во время войны. В августе 2014 года она иронично комментировала санкции Запада против России из-за оккупации Крыма: "В ответ на санкции Запада сколковские ученые предложили вместо инъекций ботокса использовать укусы отечественных шмелей".