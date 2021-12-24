Певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил фанатов новой публикацией. Он поделился ироничным видео с тортом, чем потроллил скандал в группе "НеАнгелы".

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Дантес повторил видео с тортом

Исполнитель повторил ситуацию, где ему якобы приносят сладости от фанов. Однако на этот раз на торте было изображение Виктории Смеюхи. Дантес отрезал себе кусок с лицом и отведал.

Напомним, в свое время такое же видео сняла Виктория Смеюха, но с тортом, на котором было изображено лицо Славы Каминской. Этот ролик начал громкий и публичный скандал между бывшими солистками "НеАнгелов", который продолжается до сих пор.

В подписи к фото мужчина полностью повторил не слова Смеюхи, а уже Славы Каминской, которая назвала видео "вульгарным".

Реакция сети

Певица Слава Каминская не прошла мимо ироничного ролика и написала: "Вова, ты играешь лучше! Станиславскому стало немного легче. Номерок кондитера сбрось". Фразой из своей песни пост прокомментировал Монатик: "Зашиваю душу! +380953821".

Правда, остальные поклонники в основном были озадачены видео:

"Я одна не в теме?";

"Каким там боком Дантес в этой истории?";

"Новый проект "Звезды обсуждают коллег", ведущий – Владимир Дантес";

"Вот так поворот";

"Ты проиграл пари славе?";

"Ну и к чему это? Это тебе надо пиарщицу уволить. Вика – шикарная";

"Конкурсы интересные".

Текст публикации Дантеса

Мне казалось, что история группы "НеАнгелы" – это был хороший роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво.

Я очень люблю юмор и он – совсем разный, но это, как минимум, не смешно. Это вульгарно ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение ко всем своим и моим поклонникам.

Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, с которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью ваш Дантес. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?