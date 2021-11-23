Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха ответила на многолетний буллинг от Славы Каминской скандальным видео, на котором ест торт с изображением певицы. После этого Каминская начала звонить Виктории, ее родным и менеджерам с требованием удалить видео.

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Как Слава Каминская отреагировала на пост с тортом

По словам Виктории Смеюхи, ее бывшая коллега обратилась к ней в крайне негативном тоне.

Это было в довольно оскорбительной манере: "Да ты у**ище, я всех забрала музыкантов, и у тебя не будет ни музыкантов, ни концертов – никогда". Было такое сказано,

– рассказала певица.



"НеАнгелы" / Фото из инстаграма группы

В интервью Виктория Смеюха снова вспомнила, как страдала от постоянного буллинга и физического абьюза со стороны Славы Каминской.

Со Славой был момент, и не один, когда было рукоприкладство. Как-то Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос из головы. Это страшно вспоминать, потому что голова моя болела где-то неделю. Тогда я поняла, что боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе,

– призналась звезда.

Экс-участница "НеАнгелов" добавила, что когда-то Слава бросила в нее стакан за то, что та отказалась делиться бутербродом. По словам Виктории, она старалась быть умнее в коллективе и не хотела провоцировать конфликт.

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